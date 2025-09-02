Το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έλαβε τέλος και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις 10 ακριβότερες προσθήκες που συναντήσαμε, βάσει Transfermarkt.

Το καλοκαίρι του 2025 όσον αφορά στο θέμα των ποδοσφαιρικών μεταγραφών σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για τις ανατροπές που έφερε -κυρίως τις τελευταίες ημέρες- αλλά και τα ποσά-ρεκόρ που δαπανήθηκαν για προσθήκες, ούτως ώστε κορυφαίοι σύλλογοι να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει για τη σεζόν 2025-2026.

Για ακόμη ένα μεταγραφικό παζάρι, η Premier League κυριάρχησε, με τις ομάδες να ξοδεύουν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση, ενώ συνολικά οι μεταγραφές στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 8.85 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας και πάλι πως τα ποσά έχουν... ξεφύγει τα τελευταία χρόνια! Συνολικά, οκτώ από τα δέκα ακριβότερα deals φέρουν την υπογραφή του πλουσιότερου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα 10 πιο ακριβά deals βάσει Transfermarkt, με τη Λίβερπουλ να «σπάει» δυο φορές μέσα στο ίδιο καλοκαίρι το ρεκόρ της ακριβότερης αγοράς στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου με Βιρτς και Ίσακ, ενώ η ίδια σε αυτό χρονικό διάστημα των λίγων μηνών πραγματοποίησε τις τρεις ακριβότερες αγορές στην ιστορία της. Επιπλέον, όπως συνηθίζει, και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε «πακτωλό» χρημάτων για την ενίσχυσή της, εστιάζοντας στην επιθετική της γραμμή.

1η θέση: Αλεξάντερ Ίσακ από Νιουκάστλ σε Λίβερπουλ έναντι 144 εκατ. ευρώ

Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει εδώ και λίγες ώρες το όνομα του Αλεξάντερ Ίσακ, το οποίο κυριάρχησε στην αγγλική και όχι μόνο επικαιρότητα για αρκετές εβδομάδες. Ο Σουηδός στράικερ είχε συμφωνήσει προφορικά με τη Λίβερπουλ από τον Ιούλιο, ωστόσο η Νιουκάστλ αρνούνταν πεισματικά να τον παραχωρήσει, με την κατάσταση να φτάνει στα άκρα.

Ο 25χρονος τέθηκε εκτός ομάδας και εν τέλει πέτυχε τον σκοπό του, αφού ανήμερα της Deadline Day τα δυο κλαμπ ήρθαν σε συμφωνία έναντι περίπου 144 εκατ. ευρώ (καθαρά), κάνοντας τον Ίσακ την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League.

We have completed the transfer of Alexander Isak from Newcastle United on a long-term contract 🙌🔴 September 1, 2025

2η θέση: Φλόριαν Βιρτς από Μπάγερ Λεβερκούζεν σε Λίβερπουλ έναντι 125 εκατ. ευρώ

Ο Ίσακ πήρε την πρωτιά από τον... νέο συμπαίκτη του στους «Reds», Φλόριαν Βιρτς! Ήταν μόλις 20 Ιουνίου, όταν οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωναν την -τότε- «βόμβα» του καλοκαιριού με τον Γερμανό μεσοεπιθετικό να κάνει το δρομολόγιο από το Λεβερκούζεν για το Μερσεϊσάιντ, έναντι 125 εκατ. ευρώ (συν μπόνους) και να γίνεται κάτοικος «Άνφιλντ».

Στα 22 του χρόνια ο Βιρτς αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στη θέση του, με τον Άρνε Σλοτ να γνωρίζει καλά ότι με σωστή διαχείριση του παίκτη μπορεί να τον... εκτοξεύσει στο Νησί!

🚨 OFFICIAL: Liverpool confirm Florian Wirtz as new club record signing from Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/xbunYJMxYv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

3η θέση: Ουγκό Εκιτικέ από Άιντραχτ Φρανκφούρτης σε Λίβερπουλ έναντι 95 εκατ. ευρώ

Η Λίβερπουλ κρατάει για... πάρτη της όλο το βάθρο των πιο ακριβών κινήσεων, αφού στην 3η θέση συναντάμε τον Ουγκό Εκιτικέ, που αποκτήθηκε αντί ενός ποσού περίπου 95 εκατ. ευρώ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στα τέλη του Ιουλίου. Ένας ποδοσφαιριστής που με το «καλημέρα» έχει δείξει πως ταιριάζει στη φιλοσοφία της ομάδας, έχοντας ήδη σκοράρει 3 φορές (συν μια ασίστ) σε 4 επίσημα παιχνίδια.

Όντας μόλις 23 ετών και με πέρασμα επίσης από την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Εκιτικέ έχει όλα τα φόντα για να πετύχει στο «Άνφιλντ» και να αποδείξει πως το ποσό που δαπανήθηκε για χάρη του άξιζε τον κόπο.

A new addition for Liverpool 🔴



Will you be tempted by Hugo Ekitike in 2025/26? 👀#FPL pic.twitter.com/0yoClOvwMB — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 24, 2025

4η θέση: Νικ Βολτεμάντε από Στουτγκάρδη σε Νιουκάστλ έναντι 85 εκατ. ευρώ

Ακόμη ένα φετινό ρεκόρ σε ποσό που δόθηκε ανήκει στον Νικ Βολτεμάντε, καθώς ο νεαρός Γερμανός στράικερ αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Νιουκάστλ, που τον απέκτησε από τη Στουτγκάρδη έναντι 85 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί για τη διαφαινόμενη και όπως εν τέλει έγινε, οριστική αποχώρηση του Ίσακ.

Ο 23χρονος επιθετικός αποτέλεσε βασικό στόχο της Μπάγερν Μονάχου για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης, ωστόσο οι Βαυαροί δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στις απαιτήσεις της Στουτγκάρδης, με τις «καρακάξες» να κινούνται άμεσα και να τον παίρνουν στην Αγγλία.

Welcome to Newcastle, Nick!



We can confirm the signing of Nick Woltemade in a club-record deal from Bundesliga side VFB Stuttgart 🤩 pic.twitter.com/YVnauDOXpX — Newcastle United (@NUFC) August 30, 2025

5η θέση: Μπέντζαμιν Σέσκο από Λειψία σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 76.5 εκατ. ευρώ

Τη σκυτάλη παίρνει η μεγάλη αντίπαλος της Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ξόδεψε αρκετά χρήματα για να ενισχύσει την προσπάθεια του Ρούμπεν Αμορίμ, που θέλει να την επαναφέρει στις υψηλές πτήσεις. Τα χρήματα αυτά αφορούν ως επί το πλείστον επιθετικούς, με τον Μπέντζαμιν Σέσκο να γίνεται «κόκκινος διάβολος» αντί περίπου 76.5 εκατ. ευρώ.

Γιουνάιτεντ και Νιουκάστλ «μονομάχησαν» για τον Σλοβένο, πρώην φορ της Λειψίας, με τον ίδιο να επιλέγει το «Όλντ Τράφορντ» για τη συνέχεια της καριέρας του, στην οποία μετράει ήδη 100 επίσημα γκολ.

🚨 OFFICIAL: Manchester United have signed Benjamin Šeško from RB LEIPZIG. pic.twitter.com/VdJbRte6jK — Football Talk (@FootballTalkHQ) August 9, 2025

6η θέση: Μπράιαν Μπεμό από Μπρέντφορντ σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 75 εκατ. ευρώ

Παραμένουμε στο «θέατρο των ονείρων», αφού η Γιουνάιτεντ είχε φροντίσει πριν την απόκτηση του Σέσκο, να κάνει δικό της και τον Μπράιαν Μπεμό από την Μπρέντφορντ, πληρώνοντας στις «μέλισσες» κοντά στα 75 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, έχοντας κάνει πάμπολλες διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους του συλλόγου.

Ο Καμερουνέζος ήθελε εξαρχής να φορέσει τα «κόκκινα» και η επιθυμία του έγινε πράξη, κάνοντάς τον παράλληλα μια από τις ακριβότερες αγορές στην ιστορία των 20 φορές πρωταθλητών Αγγλίας.

OFFICIAL: BRYAN MBEUMO SIGNS FOR MAN UNITED! #mufc pic.twitter.com/wXz1AKRb81 — The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 21, 2025

7η θέση: Βίκτορ Όσιμεν από Νάπολι σε Γαλατάσαραϊ έναντι 75 εκατ. ευρώ

Το όνομα του Βίκτορ Όσιμεν κυριάρχησε στις αρχές του μεταγραφικού παζαριού αυτό το καλοκαίρι, με τον ίδιο να έχει δώσει προτεραιότητα στη Γαλατάσαραϊ, αλλά παράλληλα να ακούγεται για τις Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους. Εν τέλει και έπειτα από παζάρια εβδομάδων, η «Τσιμ Μπομ» τον απέκτησε μόνιμα, πληρώνοντας 75 εκατ. ευρώ στη Νάπολι.

Ο Νιγηριανός επιθετικός κατέκτησε το νταμπλ με τη Γαλατά ως δανεικός, βγαίνοντας μάλιστα και πρώτος σκόρερ της τουρκικής λίγκας με 26 γκολ, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.

Victor Osimhen arrived in Istanbul to sign for Galatasaray 🇹🇷🟡🔴



Before heading in, he stepped out of the car to take a photo with two disabled fans ❤️👏



Pure class from the Nigerian striker 🇳🇬💫pic.twitter.com/cJgs7c87gw — Football Talk (@FootballTalkHQ) August 2, 2025

8η θέση: Ματέους Κούνια από Γουλβς σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 74.2 εκατ. ευρώ

Επιθετικών συνέχεια στη λίστα, αφού στην 8η θέση συναντάμε τη μεταγραφή του Ματέους Κούνια από τη Γουλβς στη Γιουνάιτεντ, η οποία «έκλεισε» επίσημα στις 13 Ιουνίου, με την ομάδα του Μάντσεστερ να πληρώνει στους «λύκους» 72.4 εκατ. ευρώ και να αποκτά τον 26χρονο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μια περίπτωση που δεν κράτησε πολύ, καθώς όλες οι πλευρές ήθελαν το deal.

Ο Κούνια ξεχώρισε με τη Γουλβς έχοντας 33 γκολ και 15 ασίστ σε 92 επίσημες εμφανίσεις με τον αγγλικό σύλλογο και σε ηλικία 26 ετών έκανε το όνειρό του πραγματικότητα: Να παίξει στο «Όλντ Τράφορντ».

9η θέση: Λουίς Ντίας από Λίβερπουλ σε Μπάγερν Μονάχου έναντι 70 εκατ. ευρώ

Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που μας απασχόλησε πολύ αυτό το... θέρος, ήταν ο Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός winger είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής στους ανθρώπους της Λίβερπουλ την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο, με την Μπαρτσελόνα να τον έχει για εβδομάδες στην κορυφή της λίστας της. Ωστόσο, η δυσκολία των «μπλαουγκράνα» να πληρώσουν στους Άγγλους το ποσό που ζητούσαν, έβαλε στο κόλπο τους Βαυαρούς.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν άργησε, έβγαλε από τα ταμεία της 75 εκατ. ευρώ και πήρε στη Βαυαρία τον 28χρονο εξτρέμ μέχρι το 2029, προσθέτοντας στο οπλοστάσιο του Βινσέντ Κομπανί μια αξιόπιστη λύση στα «φτερά».

10η θέση: Μαρτίν Θουμπιμέντι από Ρεάλ Σοσιεδάδ σε Άρσεναλ έναντι 70 εκατ. ευρώ

Ο μοναδικός «αμυντικογενής» ποδοσφαιριστής της δεκάδας, είναι ο Μαρτίν Θουμπιμέντι. Ο γεννημένος στο Σαν Σεμπαστιάν αμυντικός χαφ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια, κάτι που έφερε «ζεστό» ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, μεταξύ των οποίων η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» πάντως ήταν εκείνοι που απέσπασαν το «ναι» του 26χρονου, με τον Μικέλ Αρτέτα να τον πείθει για το πρότζεκτ των Λονδρέζων και τη διοίκηση να στέλνει στους Βάσκους 75 εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο «Έμιρεϊτς» μέχρι το καλοκαίρι του 2030.