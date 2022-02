Λίγο έλειψε να βγει ξινός ο πρώτος τίτλος με την Λίβερπουλ στον Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος είχε μια αστεία στιγμή στη διάρκεια της απονομής του τροπαίου.

Επειτα από έναν τελικό θρίλερ, η Λίβερπουλ επικράτησε στα πέναλτι της Τσέλσι με 11-10 και με αυτόν τον τρόπο επέστρεψε στους τίτλους μετά το πρωτάθλημα το 2020.

Κατά τη διάρκεια της απονομής των «Reds», ο Ιμπραχίμα Κονατέ πανηγύριζε και τραγουδούσε μαζί με τους συμπαίκτες του, αλλά η βροχή κονφετί που συνέθετε το πανηγυρικό σκηνικό παραλίγο να τον... πνίξει.

Ο 22χρονος στόπερ πέρασε ως αλλαγή στην παράταση κι ευστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Τσέλσι, για να καταλήξει στα χέρια των παικτών της Λίβερπουλ το βαρύτιμο τρόπαιο.

Konate getting the confetti stuck In his mouth 😂😂 #thirdeye @SoccerAM #CarabaoCupFinal #CheLiv @IbrahimaKonate_ pic.twitter.com/Qnw32HNidK