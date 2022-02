O Ζοέλ Μάτιπ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Τσέλσι στον τελικό του League Cup, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μετά απο «on-field review».

Μετά από σωρεία ευκαιριών τόσο από την Τσέλσι όσο και από τη Λίβερπουλ, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ πανηγύρισε γκολ στο 67', όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο Μανέ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μάτιπ με δεύτερη νίκησε εξ επαφής τον Μεντί, όμως η χαρά δεν κράτησε για πολύ. Μετά από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Άτγουελ πήγε για «on-field review» με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο οποίος θεωρήθηκε πως είχε συμμετοχή στη φάση εμποδίζοντας τον Ρις Τζέιμς να πάει στο μαρκάρισμα του Μανέ.

📸 - The goal from Matip was disallowed due to Van Dijk’s offside position before the goal. pic.twitter.com/aSpE0x3XgB