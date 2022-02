Ο Μέισον Μάουντ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κέλεχερ στην πιο κλασική ευκαιρία της Τσέλσι στον τελικό του Λιγκ Καπ, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι.

Το ρεσιτάλ ευκαιριών για την Τσέλσι κόντρα στη Λίβερπουλ έφτασε στο αποκορύφωμα με το δοκάρι του Μέισον Μάουντ στο 50ο λεπτό.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε αστοχήσει εξ επαφής σε μεγάλη φάση στο πρώτο μέρος, βγήκε τετ-α-τετ με τον Μεντί από την τρομερή μπαλιά του Αθπιλικουέτα, νίκησε τον Γάλλο κίπερ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι έφυγε σχεδόν παράλληλα με τη γραμμή της εστίας.

