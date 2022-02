Καθολική συμπαράσταση των φιλάθλων της Τσέλσι και της Λίβερπουλ πριν από την έναρξη του τελικού του League Cup, με σημαίες της Ουκρανίας στην εξέδρα και το μήνυμα «Football stands together» από το matrix του «Γουέμπλεϊ».

Μέσα σε ατμόσφαιρα στήριξης προς την Ουκρανία άρχισε ο τελικός του League Cup ανάμεσα σε Τσέλσι και Λίβερπουλ. Μετά την Premier League, ήταν η σειρά της EFL να στείλει το δικό της αντιπολεμικό μήνυμα εν μέσω των εχθροπραξιών της Ρωσίας στο Κίεβο και οι φίλαθλοι των δύο ομάδων ακολούθησαν στο ίδιο μήκος κύματος.

Με ουκρανικές σημαίες στην εξέδρα του «Γουέμπλεϊ», αλλά και το μήνυμα «Football Stands Together» (το ποδόσφαιρο τάσσεται δίπλα στην Ουκρανία) να εμφανίζεται στα «matrix», ο μεγάλος τελικός εντάχθηκε στη λίστα των αγώνων από κάθε γωνιά της Ευρώπης που τα τελευταία 24ωρα αποκτούν χαρακτήρα διαμαρτυρίας κατά της ρωσικής εισβολής.

Όλα αυτά μία ημέρα μετά τη συμβολική απομάκρυνση του Ρώσου ολιγάρχη, Ρόμαν Αμπράμοβιτς από τη διοίκηση και τα καθήκοντά του στην Τσέλσι.

🇺🇦 🙏



Wembley shows it's support to the people of Ukraine pic.twitter.com/jjm5Oy2Dqv