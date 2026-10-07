Ο Λιονέλ Μέσι τιμήθηκε με την ανακήρυξή του ως επίτιμος διδάκτωρ από το πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες.

Λίγες ώρες πριν φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι έγινε... δόκτωρ! Κι αυτό γιατί ο Pulga τιμήθηκε από το πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, που του απένειμε τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να έχω κάτι τέτοιο. Κάτι που δεν έχει να κάνει - ή ίσως και να έχει - με το ποδόσφαιρο, με όλα όσα έχω κάνει στον αθλητισμό. Το να μπορώ να λαμβάνω μια τέτοια αναγνώριση αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για μένα, το να μπορώ να λέω ότι είμαι επίτιμος διδάκτορας» ανέφερε ο 39χρονος θρύλος, τον οποίο επισκέφτηκε στο προπονητικό κέντρο της Αλμπισελέστε αντιπροσωπεία του πανεπιστημίου.