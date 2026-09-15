Την απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Κολομβίας πήρε ο Χάμες Ροντρίγκες.

Η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του περασμένου καλοκαιριού ήταν και η τελευταία με το εθνόσημο στο στήθος για τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Κολομβίας.

Ο 35χρονος σταρ, που επαναπατρίστηκε πρόσφατα για χάρη της Ατλέτικο Νασιονάλ, ανακοίνωσε την απόσυρσή του με βίντεο στα social media, έχοντας στο ενεργητικό του τον αριθμό-ρεκόρ των 131 συμμετοχών με τους Καφετέρος, καθώς και 31 τέρματα.

Παρότι από το 2020 και μετά άλλαζε συχνά συλλόγους, περνώντας για μερικούς μήνες και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπάγερν Μονάχου αποτελούσε σταθερά σημείο αναφοράς για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, συμμετέχοντας σε τρεις τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και φτάνοντας στον τελικό του Copa America το 2024.