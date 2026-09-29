Ολυμπιακός: Αποκαλύψεις του προέδρου της Σανταντέρ για τη μεταγραφή του Πουέρτα

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τις δηλώσεις του Ισπανού προέδρου για την παραχώρηση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό.

Μεγάλη συνέντευξη έδωσε χθες στον ισπανικό Τύπο ο πρόεδρος της Ράσινγκ Σανταντέρ και μεταξύ άλλων μίλησε εκτεταμένα και για τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, εκφράζοντας την απογοήτευση του για την κατάληξη της, δηλαδή την ένταξη του στους «ερυθρόλευκους»!

Ο Μανόλο Ιγκέρα απάντησε ως εξής σε σχετική ερώτηση:

«Ήμασταν πολύ σαφείς για τη θέση μας. Δεν θέλαμε να φύγουν οι πιο σημαντικοί παίκτες μας. Ούτε ο Χόρχε Σαλίνας, ούτε ο Γκουστάβο Πουέρτα, ούτε ο Αντρές Μαρτίν, ούτε ο Ινίγκο Βιθέντε, ούτε κανένας από τους βασικούς μας παίκτες. Δεν θέλαμε να φύγουν. Είναι τόσο απλό. Ναι, φυσικά, ήταν πολλά χρήματα που προσφέρθηκαν. Ξέρουμε ότι ήταν πολλά χρήματα. Αλλά η ανάγκη μας δεν ήταν οικονομική. Η ανάγκη μας ήταν να διατηρήσουμε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο παιχνιδιού για να ανταγωνιστούμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο στην Α’ Κατηγορία. Επειδή αυτό που διακυβεύεται με την παραμονή στην Α΄ Κατηγορία είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε πώληση ή όχι ενός παίκτη.

Ωστόσο, το τέλος της μεταγραφικής περιόδου ήταν πραγματικά καταστροφικό, επειδή, ας μην ξεχνάμε, γιατί ο κόσμος φαίνεται να έχει ξεχάσει, αλλά την προηγούμενη μέρα πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος, ο Γκουστάβο Πουέρτα μας ενημέρωσε ότι φεύγει, ότι υπήρχε μια ομάδα ( ο Ολυμπιακός) που θα πλήρωνε τη ρήτρα αγοράς του, κάτι που ήταν απολύτως θεμιτό. Ήταν μια πραγματική κατάσταση. Συνέβη την τελευταία στιγμή. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, όλοι εσείς που με γνωρίζετε έστω και λίγο καταλαβαίνετε ότι ένιωσα σαν να δέχθηκα κλωτσιά στα δόντια, επειδή είχαμε παλέψει τόσο σκληρά για να αποτρέψουμε τη μεταγραφή του Πουέρτα. Αλλά συνέβη.

Προφανώς, ήταν απώλεια ενός παίκτη παγκόσμιας κλάσης, όπως απέδειξε στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, και ήταν ένας παίκτης ο Πουέρτα του οποίου η αντικατάσταση με παρόμοιο προφίλ σε μια μόνο μέρα ήταν πρακτικά αδύνατη. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι η αποχώρηση του Γκουστάβο Πουέρτα ήταν μια μεγάλη απογοήτευση. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Αυτά είναι σταθερά μοντέλα. Όταν δεν θέλεις να πουλήσεις, αυτό που στην πραγματικότητα υπονοείς είναι ότι ο μόνος τρόπος για να φύγει ένας παίκτης είναι χρησιμοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσής του, κάτι για το οποίο ο σύλλογος δεν έχει κανέναν έλεγχο. Δεν είναι θέμα του αν μας δίνουν περισσότερα ή λιγότερα. Μας έδωσαν τη ρήτρα αποδέσμευσης του Γκουστάβο. Μία εξέλιξη που με λύπησε αφάνταστα».

Τα σχετικά ρεπορτάζ στον Τύπο της Ισπανίας, αλλά και της Κολομβίας, ήταν του στιλ, «η αποχώρηση του Πουέρτα εξακολουθεί να πληγώνει τη Ράσινγκ Σανταντέρ»…

Άσχετο: Σε τελευταίο αφιέρωμα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΥΕΦΑ, μπορεί κάποιος να διαβάσει ότι οι τρεις ομάδες στην Ευρώπη με τα περισσότερα πρωταθλήματα είναι η Λίνφιλντ της Βόρειας Ιρλανδίας (57), η Σέλτικ (56) κι ο Ολυμπιακός (48)!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Θυμάστε τι θόρυβος είχε προκύψει το καλοκαίρι με τη μεταγραφή του Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Μία υπόθεση που τελικά ποτέ δεν προχώρησε ως το τέλος. Ο 25χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός παρέμεινε στη Λούντογκορετς, αλλά το ξεκίνημα του στη νέα σεζόν είναι απογοητευτικό. Από εκεί που πέρυσι είχε φοβερά νούμερα σε γκολ κι ασίστ, φέτος σε εννέα συμμετοχές σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη έχει μηδέν γκολ και μία ασίστ.

Μάλιστα, ο Στάνιτς κινδυνεύει να χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα από έναν παλιό μας γνώριμο, τον Αγκιμπού Καμαρά! Ο Αφρικάνος μεσοκυνηγός έχει ήδη 11 συμμετοχές με τη Λούντογκορετς, αγωνιζόμενος κυρίως στα πλάγια της επίθεσης, αλλά εσχάτως παίζει πίσω από τον φορ , παίρνοντας στον σχηματισμό της ομάδας το ρόλο του Στάνιτς.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍