Ο Κώστας Τσιμίκας θα ξεκινήσει βασικός στο φιλικό της Λίβερπουλ με τη Μονακό στο Άνφιλντ.

Ο Ιραόλα επέλεξε στο βασικό σχήμα τον Κώστα Τσιμίκα! Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Άνφιλντ σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων και ο Έλληνας διεθνής πήρε τη θέση του Κέρκεζ στη βασική ενδεκάδα.

Οι Reds και οι Μονεγάσκοι μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους και κοντράρονται σε ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ στο Μέρσεϊσαϊντ. Ο Άντονι Ιραόλα επέλεξε να ξεκινήσει βασικό τον Έλληνα αριστερό μπακ. Η Λίβερπουλ κάνει πρεμιέρα στην Premier League στις 23/08 στην έδρα της Νιούκαστλ.