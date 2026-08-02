Η σημερινή (2/8, 18:00) φιλική αναμέτρηση του Ατρομήτου με την Ανόρθωση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω Live Streaming.

Φιλικών συνέχεια σήμερα (2/8) για τον Ατρόμητο, με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να αντιμετωπίζει την Ανόρθωση στις 18:00 στην Πολωνία, όπου βρίσκεται για την προετοιμασία.

Μετά το 1-0 επί του Άρη Λεμεσού (σκόρερ ο Χάρης Τσιγγάρας), οι Περιστεριώτες θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους κόντρα και σε δεύτερη κυπριακή ομάδα, στο τρίτο -συνολικά- φιλικό έως τώρα.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε επίσημα μέσω του σάιτ ο Ατρόμητος, ο αγώνας θα μεταδοθεί σε Live Streaming άπό το κανάλι του συλλόγου, Atromitos TV.

Η ενημέρωση:

Η τρίτη φιλική αναμέτρηση της ομάδας μας μέσω του Atromitos TV, όπως ακριβώς συνέβη και απέναντι στον Άρη Λεμεσού. Τώρα, αντιμετωπίζουμε την Ανόρθωση, την Κυριακή (02/08), στις 18:00.

Η ομάδα μας δίνει την Κυριακή (02/08, 18:00) το τρίτο φιλικό της στην περίοδο της προετοιμασίας της και το δεύτερο στην Πολωνία, μετά τη νίκη απέναντι στον Άρη Λεμεσού με 1-0, χάρη στο γκολ του Χάρη Τσιγγάρα.

Επόμενη αντίπαλος η Ανόρθωση, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να είναι έτοιμος για ακόμη ένα 90άλεπτο γεμάτο συμπεράσματα.

Οι φίλοι της ομάδας μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των παικτών του Ατρομήτου μέσω του Atromitos TV.