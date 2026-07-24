Ολυμπιακός: Οι ώρες των αγώνων με τη Ναϊμέχεν

Ολυμπιακός: Οι ώρες των αγώνων με τη Ναϊμέχεν

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Γνωστές έγιναν οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέχεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Σε ρυθμούς Ναϊμέχεν κινείται σιγά σιγά ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν σήμερα (24/7, 20:00, Live από το Gazzetta) το φιλικό προετοιμασίας με την Αντβέρπ και στην άκρη του μυαλού τους το παιχνίδι με τους Ολλανδούς.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κληρώθηκε με τη δευτεραθλήτρια της Eredivise στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 4 και 11 Αυγούστου. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με σέντρα στις 21:00.

Αντίθετα, η ρεβάνς επί ολλανδικού εδάφους θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά και μισή ώρα νωρίτερα (11/8, 20:30).

     

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