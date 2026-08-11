Ο Ολυμπιακός βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος της ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, καθώς ο Ελ Καμπί άνοιξε το σκορ έπειτα από υπέροχη προσπάθεια του Σα.

Μετά από τρία ημίχρονα δίχως γκολ ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους της ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προηγήθηκε με τον... συνήθη ύποπτο, Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Στο 46' ο Φορτούνης «έσκαψε»την μπάλα, ο Σα έκανε... μαγική ενέργεια ανάμεσα από δυο παίκτες, έκανε γύρισμα προς τον Ζέρσον, ο κίπερ τον Ολλανδών έδιωξε με δυσκολία και ο Ελ Καμπί στην επαναφορά πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-1.

Το γκολ του Ελ Καμπί