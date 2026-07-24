- Ετσι ξεκίνησε ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στην Αντβέρπ
- Σε εξαιρετική κατάσταση ο Πόποβιτς και 0-0
- Πρώτη φάση στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός και 3-0 η Αντβέρπ με κάκιστη εικόνα των Πειραιωτών
Ένας Ολυμπιακός που ήταν ιδιαίτερα κακός στο πιο μεγάλο μέρος του φιλικού με την Αντβέρπ ηττήθηκε με σκορ 3-0 στην Αμβέρσα στο προτελευταίο του τεστ πριν την Άλκμααρ. Ο Πόποβιτς κράτησε το 0-0 του πρώτου μέρους και γενικά οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν να σταθούν σε άλλα θετικά στοιχεία ως προς αυτόν τον αγώνα. Ολυμπιακός: ‘
Ετσι ξεκίνησε ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στην Αντβέρπ
Από την πλευρά του ο Μεντιλίμπαρ στο φιλικό Νο3 ως προς το β’ στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού - όπου πάντα υπάρχει κούραση και έξτρα 'φόρτωμα' των παικτών από προπονήσεις και αγώνες - ξεκίνησε την ομάδα ως εξής: Πόποβιτς στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγκα, Πιρόλα, Κουτσίδη και Μαφέο. Κέντρο με Γκαρθία και Φίλη. Ο Τσικίνιο πίσω από τον φορ Γιάρεμτσουκ και στα άκρα ήταν οι Ζέλσον και Φορτούνης.
Σε εξαιρετική κατάσταση ο Πόποβιτς και 0-0
Στο πρώτο 45λεπτο πιο πιο καλές στιγμές της αναμέτρησης ανήκαν στην γηπεδούχο Αντβέρπ. Πριν το 10ο λεπτό του αγώνα η Αντβέρπ είχε ένα σουτ του Βάντερπλας και στο 10’ ένα χαμένο τετ α τετ του Βαλένσια, που το έβγαλε ο Πόποβιτς. Στο 15’ ο Σόμερς έκανε την προσπάθειά του με τον Πόποβιτς να μπλοκάρει ξανά τη μπάλα. Στο 20’ ο Φοφανά έκανε σουτ που έφυγε έξω. Στο 26’ ο Φορτουνης έκανε μία ωραία ατομική ενέργεια και έκανε κάτι σαν σέντρα – σουτ στα χέρια του Νοζάβα. Στο 40ό λεπτό ο Πόποβιτς είχε στοπ και για την προσπάθεια του Φοφανά.
Πρώτη φάση στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός και 3-0 η Αντβέρπ με κάκιστη εικόνα των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους είχε πιο καλή διάθεση στην επίθεση και απείλησε περισσότερο. Στο 49ο λεπτό ο Ζέλσον έκανε καλή ντρίμπλα και πάσα στον Φίλη που σούταρε έξω. Στο 67ο λεπτό του αγώνα η Αντβέρπ έβαλε το γκολ για το 1-0. Σέντρα του Ρέντερς από τα δεξιά, προβολή του Φοφανά και η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα. Απλά την έσπρωξε ο Σόμερς για να βγει το γκολ.
Στο 74’ ο Φερστράιτεν με σουτ έκανε το 2-0 και ενώ το σκορ έγινε 3-0 στο 78ο λεπτό. Σέντρα του Ρέντερς και ο Σόμερς με πολύ καλό εναέριο πλασέ βρήκε πάλι δίχτυα. Σε μια συνολική εικόνα ήταν το χειρότερο – με διαφορά – φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού απ’ όσα έχει δωσει στην φετινή του προετοιμασία. Και μάλιστα ο Πόποβιτς είχε καλές επεμβάσεις και στο 2ο 45λεπτο. Σε ένα 2ο 45λεπτο όπου ο Σάλιακας έκανε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.
ΑΝΤΒΕΡΠ: Νοζάβα, Τουνασίμα, Αχόκα, Βαλένσια, Ντιέρξ, Ρέντερς, Βάντεπλας, Φαν Χέλντεν, Σόμερς, Φοφανά και Ιμπραχίμ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο (80’ Σάλιακας), Γκαρθία, Φίλης (71’ Μπακούλας), Τσικίνιο, Φορτούνης (80’ Ζότα), Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ (71’ Μασούρας).
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