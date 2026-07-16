Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όσα ξεχώρισε στη Βιέννη από την φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ραπίντ.

H πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού στη Βιέννη έχει δύο αναγνώσεις. Την πρόχειρη, την βιαστική, την 4-1 και τέλος λογική. Βάσει αυτής ήταν μια καταστροφή, το Τριφύλλι είναι ανέτοιμο για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και πάει λέγοντας, σαν να μην υπήρξαν ποτέ τα τρία προηγούμενα ματς αυτό το καλοκαίρι. Η δεύτερη ανάγνωση, αυτή της ηρεμίας, της ψυχραιμίας και της ουσίας του ποδοσφαίρου είναι διαφορετική. Πολύπλευρη προφανώς και πάμε να την αναλύσουμε, εξάλλου όπως αναφέρουμε σε κάθε κείμενο, κάθε προετοιμασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το τελευταίο που έχει αξία και σημασία αυτή την εποχή είναι τα αποτελέσματα.

Σκληρό μάθημα σε ιδανικό timing

Μία εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, αυτό με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα καταστροφικό πρώτο ημίχρονο στο ανασταλτικό κομμάτι. Από τα 120 λεπτά του αγώνα, στα πρώτα 45 το Τριφύλλι δέχθηκε τρία γκολ, επέτρεψε ακόμη τρεις μεγάλες στιγμές και έδειξε άσχημη εικόνα σε αυτό το κομμάτι. Ήταν ένα σκληρό μάθημα την καλύτερη στιγμή.

Καλύτερα να... πιείς νερό αυτή την εποχή, καλύτερα να χάσεις τα καλά σου δεδομένα 15 Ιουλίου παρά στις 23 και μετά να τρέχεις και να μην φτάνεις. Μέχρι τώρα τα περισσότερα ήταν ρόδινα στα φιλικά για το Τριφύλλι, χρειάζονται και οι... προσγειώσεις για να ξαναμπεί το μυαλό μέσα στο κεφάλι, σε περίπτωση που δεν ήταν εκεί. Αν το πάθημα της Βιέννης γίνει μάθημα και έχει σωστή ανάγνωση, τότε θα λειτουργήσει ευεργετικά για το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ και θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα.

Oι κυριότερες αδυναμίες

Ποιά ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφάνισε ο Παναθηναϊκός στην υπέροχη πρωτεύουσα της Αυστρίας;

Στο πρώτο ημίχρονο το αμυντικό τρανζίσιον του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστο. Κακές και αργές αντιδράσεις, μεγάλες αποστάσεις, προβληματικό rest defence, χαμένες προσωπικές μονομαχίες. Η Ραπίντ πέτυχε τρία γκολ και θα μπορούσε να βάλει ακόμη δύο γκολ. Είτε σκόραρε πέντε φορές, είτε τρεις, είτε καμία το πρόβλημα που εμφανίστηκε χθες το βράδυ και πάλι εκεί θα ήταν. Παράλληλα οι προσωπικές άμυνες των παικτών του Νίστρουπ ήταν αρκετά soft, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τρόπο που ''πέφτει'' στη μπάλα ο Τουμπά στο πρώτο γκολ.

Η μία πλευρά του ταμπλό έγραψε 4 και η άλλη 1, επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν αναποτελεσματικός. Δημιουργικά τα πήγε εξαιρετικά κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει ως θετικό. Έπαιξε για το μεγαλύτερο διάστημα απέναντι σε μία άμυνα που τον περίμενε στο μισό γήπεδο, όπως λογικά θα κάνει η Πάκσι, όπως θα είναι η μορφή των περισσότερων αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος στη κανονική διάρκεια.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ταμπόρδα βγήκε τρεις φορές απέναντι στον αντίπαλο κίπερ, στο δεύτερο οι ''πράσινοι'' είχαν πέντε πολύ καλές στιγμές αλλά κάκιστα τελειώματα που είτε πέρασαν άουτ, είτε ο εξαιρετικός Χεντλ είχε τις απαντήσεις.

Απέναντι σε μία άμυνα που είχε 10 παίκτες στο μισό γήπεδο, με την μπάλα κάτω, με κάθετες συνεργασίες, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός απείλησε αλλά δεν ευστόχησε. Τέτοια αναποτελεσματικότητα απλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ενόψει της συνέχειας στα επίσημα παιχνίδια.

Οι άτυχες στιγμές με Ίνγκασον και Καλάμπρια

Όλα έγιναν χειρότερα, πολύ χειρότερα μέσα σε δύο μέρες. Πρώτα ο Καλάμπρια με τις ενοχλήσεις στο γόνατο και έπειτα το ραντεβού με την ατυχία για τον Ίνγκι Ίνγκασον, όπου η εικόνα του, οι αντιδράσεις του, γέμισαν τεράστια ανησυχία για το δεξί του γόνατο. Μακάρι τα νέα και για τους δύο να είναι ευχάριστα μέσα στην ημέρα, σε αντίθετη περίπτωση ο Νίστρουπ θα χάσει για ένα σημαντικό διάστημα τον δύο από τους βασικούς παίκτες που είχε στο μυαλό του. Φυσικά και προφανώς μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, όσον αφορά τους τραυματισμούς τους. Υπομονή, λοιπόν, για την επίσημη ενημέρωση...

Το μοναδικό πάρτι στο πέταλο

Για δύο ώρες Έλληνες και Αυστριακοί, οπαδοί του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ έστησαν ένα μοναδικό πάρτι στο πέταλο, δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να τραγουδούν και δημιούργησαν μία αξέχαστη γιορτή για τα 25 χρόνια από την αδελφοποίησή τους. Θα είναι κάτι που όσοι το έζησαν από κοντά, θα το θυμούνται για πάντα...