Πραγματοποιώντας την χειρότερη εμφάνισή του στα φιλικά ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην Αυστρία από την Ραπίντ Βιέννης με 4-1. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Μένοντας μακριά από τον καλό εαυτό που είχε δείξει στα πρώτα τρία φιλικά, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-1 από την Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία. Το παιχνίδι αυτό είχε διάρκεια 120 λεπτά με τους Αυστριακούς να προηγούνται με 4-0 στην κανονική διάρκεια και τους «πράσινους» να μειώνουν στο μισάωρο που συνεχίστηκε με τον Παντελίδη.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες στιγμές του τέταρτου φιλικού του Παναθηναϊκού.