Άλλαξε η ώρα στο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στη Λέουβαν και θα διεξαχθεί μισή ώρα νωρίτερα.

Ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία των φιλικών προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν, απέναντι στη Ράκοβ (19:00) επί ολλανδικού εδάφους ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη βέλγικη Λέουβεν.

Όσον αφορά το δεύτερο φιλικό το ερχόμενο Σάββατο (11/07), η πρώτη σέντρα ήταν προγραμματισμένη για τις 15:00 ωστόσο θα διεξαχθεί μισή ώρα νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 14:30

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις και τις Φορτούνα Σιτάρντ (17/07 στις 19:30), Άγιαξ (18/07, στις 16:00), Άντβερπ (24/07, στις 20:00) και Άλκμααρ (25/07 στις 16:00).