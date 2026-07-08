Ολυμπιακός: Νωρίτερα το φιλικό με τη Λέουβεν
Ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία των φιλικών προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν, απέναντι στη Ράκοβ (19:00) επί ολλανδικού εδάφους ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη βέλγικη Λέουβεν.
Όσον αφορά το δεύτερο φιλικό το ερχόμενο Σάββατο (11/07), η πρώτη σέντρα ήταν προγραμματισμένη για τις 15:00 ωστόσο θα διεξαχθεί μισή ώρα νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 14:30
Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις και τις Φορτούνα Σιτάρντ (17/07 στις 19:30), Άγιαξ (18/07, στις 16:00), Άντβερπ (24/07, στις 20:00) και Άλκμααρ (25/07 στις 16:00).
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