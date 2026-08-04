Ζότα Σίλβα: «Η γεύση είναι πικρή, θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε»

Οι δηλώσεις του Ζότα Σίλβα στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει γκολ κόντρα στη Ναϊμέγκεν και οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0). Λίγο μετά το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες ο Ζότα Σίλβα μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως η «γεύση» του ματς ήταν πικρή και τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα κάνουν τα πάντα για να σκοράρουν ση ρεβάνς.

Οι δηλώσεις του Ζότα Σίλβα

Για το ματς: «Η γεύση είναι πικρή γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη τη χρονιά στην έδρα μας. Έχουμε το δεύτερο ματς στην Ολλανδία και θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκριση».

Για το ντεμπούτο του: «Είμαι μεγάλη μου χαρά για το ντεμπούτο μου. Είμαι λυπημένος γιατί προσπαθήσαμε να σκοράρουμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Δώσαμε τα πάντα. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι».