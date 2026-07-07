Ο ΠΑΟΚ έκανε το τρία στα τρία στα φιλικά του στην Ολλανδία επικρατώντας με 3-2 και της ΑΕΚ Λάρνακας. Δείτε τα 5 γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Ακόμα μία νίκη, η τρίτη στην σειρά για τον ΠΑΟΚ στα φιλικά του παιχνίδια στην Ολλανδία. Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν της ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2. Οι Κύπριοι προηγήθηκαν με 1-0 οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν με Χατσίδη και Γερεμέγεφ, ο Ιωάννου έκανε το 2-2 και ο Τάισον έδωσε την φιλική νίκη στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ αλλά και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.

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