Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ
Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο του δυνατό φιλικό «τεστ» και τελευταίο επί ολλανδικού εδάφους θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Λιγότερο από μια ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Οι Πράσινοι θα αγωνιστούν σε διάταξη 4-2-3-1. O Πένια στην εστία, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο μπροστά του. Ο Καμαρά θα είναι ο παρτενέρ του Τσέριν στη μεσαία γραμμή, με τον Γιάγκουσιτς σε επιτελικό ρόλο. Ζαρουρί - Αντίνο εξτρέμ και φορ ο Τεττέη.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια - Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος - Καμαρά, Τσέριν - Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς, Αντίνο - Τεττέη
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Our starting XI vs Ajax #paofc #Panathinaikos pic.twitter.com/TrfiQubelx— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 4, 2026
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