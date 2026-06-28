ΑΕΚ: Φιλικό με τη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου
Ένα ακόμη καλοκαιρινό φιλικό ανακοινώθηκε για την ΑΕΚ, καθώς η Σεντ Τρούιντεν ενημέρωσε πως θα αντιμετωπίσει την Ένωση στις 2 Αυγούστου.
Το συγκεκριμένο διάστημα, η πρωταθλήτρια Ελλάδος θα βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν, και το συγκεκριμένο ματς θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.
Μάλιστα, αυτό το φιλικό θα είναι το τελευταίο για τους Βέλγους, πριν αρχίσουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται πάντως πως δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα της σέντρας.
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