Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη σημασία άφιξης του Ριμπάλτα στην Αθήνα (για μεταγραφικά και επέκταση συνεργασίας) και εστιάζει στο θέμα των Ελλήνων παικτών...

Αύριο αναμένεται (28/06) να επιστρέψει στην Ελλάδα και την Αθήνα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αφού ολοκλήρωσε τις διακοπές του (όχι ότι σταμάτησε να εργάζεται στη διάρκεια αυτών αλλά...) και να συνεχίσει τη προσπάθεια δουλειάς στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του αγωνιστικού σχεδιασμού. Προφανώς και θα χρειαστεί περισσότερο από δυο μήνες ακόμα για να το καταφέρει και δεν εννοώ μόνο τις προσθήκες και όσα χρειάζεται η πρωταθλήτρια για να αναβαθμίσει το κιτρινόμαυρο ρόστερ μιας και αυτός είναι ο στόχος. Τουλάχιστον αυτό έχουν επισημάνει, τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο και ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου του Δικέφαλου, στις συνεντεύξεις που έχουν παραχωρήσει με την ολοκλήρωση της σεζόν και την κατάκτηση του τίτλου! Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από τη μία από τις τρεις συνολικά κινήσεις που θα γίνουν: ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ συνιστά προσθήκη ποιότητας και αναβάθμισης στη μεσοεπιθετικη γραμμή τουλάχιστον στη θεωρία και περιμένουμε να φανεί στην πράξη...

Εννοείται όμως, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι το ζήτημα στον αγωνιστικό σχεδιασμό μόνο οι προσθήκες, το πιο σημαντικό και αυτό που γουστάρει ο κόσμος της ΑΕΚ και της κάθε ομάδας σίγουρα είναι, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα εξίσου σοβαρά και για τους υπεύθυνους του ποδοσφαιρικού τμήματος περισσότερο ίσως από άλλα, όπως οι παραχωρήσεις και απομακρύνσεις. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περιμένουμε πραγματάκια και ειδικότερα τους Ελίασον και Λιούμπισιτς οι οποίοι αμφότεροι βρίσκονται (ανεπίσημα) στην transfer list της Ένωσης δίχως έως τώρα να προκύπτει ενδιαφέρον από κάποια club. Μένει να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για το ενδεχόμενο να βρεθούν κανονικά (το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάνε Ολλανδία) στην αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, ή όχι. Διαφορετικά τα δεδομένα για Πιερό και Πάολο Φερνάντες με την επισήμανση ότι ακόμη δεν έχει φύγει κάποιος επίσης!

Ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που με την επιστροφή του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην Αθήνα δύναται να ανοίξει, ίσως και το πλέον ουσιαστικό ζήτημα για μεγάλο αριθμό φίλων της ΑΕΚ, είναι αυτό που αφορά την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του Δικέφαλου με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου. Όπως είναι γνωστό στο ρεπορτάζ και επιβεβαιώθηκε από τα λόγια του ιδίου του Μάριου Ηλιόπουλου, κατά τη διάρκεια και με αφορμή την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας της Ένωσης με την Μάρκο Νίκολιτς, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Ριμπάλτα: να συνεχίσει στην πρωταθλήτρια έως και το καλοκαίρι του 2029. Να θυμίσω εδώ πως το τρέχον συμβόλαιο του Καταλανού είναι έως το επόμενο καλοκαίρι. Δεν αποκλείεται λοιπόν και μοιάζει το πλέον πιθανό να τελειώσει και με αυτό το κεφάλαιο το κιτρινόμαυρο club μιας και αποτελεί επιθυμία του ιδιοκτήτη αυτού.

Σε τούτο το σημείο να υπογραμμίσω κάτι για να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας: δεν αποκλείεται ακόμη και αν συμβεί αυτό να πάει γνωστοποιήσει αργότερα ο ίδιος ο Ριμπάλτα, αν το δεχθεί και ο Ηλιόπουλος, το deal -εφόσον επιτευχθεί- με την ΑΕΚ. Κοινώς να ανακοινωθεί η συμφωνία για παρουσία και του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου στην Ένωση έως το 2029 μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου προκειμένου να μην ασχολείται κανείς με άσχετα θέματα. Αυτό τουλάχιστον θα το επεδίωκε φαντάζομαι ο Ριμπάλτα αλλά στο τέλος της ημέρας και της όποιας κουβέντας, μικρή σημασία έχει, η ουσία είναι να φτάσουν οι δυο πλευρές στο deal μιας και αυτό έχει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Δικέφαλου γνωστοποιήσει ότι επιθυμεί να συμβεί! Προφανώς και εφόσον το έχει προαναγγείλει επί της ουσίας θα περιμένουμε και να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης η οποία λογικά θα τρέξει με την επιστροφή του Ριμπάλτα.

Για το φινάλε του κειμένου άφησα ένα θέμα το οποίο αν μη τι άλλο απασχολεί όλες τις μεγάλες ομάδες και αφορά τους δυο Έλληνες από το 2004 και κάτω γεννημένους (2005, 2006, 2007 και πάει πίσω...), στην ΑΕΚ δείχνουν να λαμβάνουν τη σωστή απόφαση κατά τη ταπεινή προσωπική μου άποψη: να αξιοποιήσουν όσους υπάρχουν από την Κ19 και Κ17, διότι κάθε χρόνο το ίδιο τροπάριο δεν γίνεται, ευτυχώς να λέμε που αν και υπεραξία η Ένωση πήρε τον Καλοσκάμη ο οποίος έχει τα στοιχεία και τη προσωπικότητα όπως φάνηκε στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν να πετύχει στον Δικέφαλο. Αλλά πραγματικά -και περιμένω τις απόψεις σας πάνω στο θέμα- προσωπικά δεν έχω δει τα τελευταία δυο χρόνια κάποιον να ξεχωρίζει και να αξίζει. Οπότε καλύτερα να δω να αξιοποιείται ο Καραργύρης, ο Κολιμάτσης, ο Χρυστακόπουλος, ο Ψυρόπουλος, ο Αργυρίου και όποιο άλλο παιδί από τα αρκετά ικανά κρίνουν οι υπεύθυνοι ότι δύναται να αξιοποιήσουν από το να αποκτηθούν κάποιοι με υπεραξίες με μεγάλο ρίσκο...