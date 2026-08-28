Εθνική Ελλάδος: Ξεκίνησε η πώληση των εισιτηρίων για την πρεμιέρα στο Nations League
Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για μια ιστορική πρεμιέρα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου, με τους φιλάθλους της «γαλανόλευκης» να έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν δια ζώσης.
Η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων, τα οποία θα πωληθούν online, με την τιμή του ενός να ορίζεται στα 10 ευρώ.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ
«Ξεκίνησε για τους Έλληνες φιλάθλους η διάθεση των εισιτηρίων (τιμή 10 €) για την ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας στην League A του UEFA Nations League στο Βελιγράδι με την Σερβία (Stafion Rajko Mitic, 24/09/2026, 20:45). Τα εισιτήρια θα διατίθενται έως 21/09/2026 ή μέχρις εξαντλήσεώς τους.
Για την αγορά εισιτήριου στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στην ανώτερη κατηγορία του UNL, είναι απαραίτητη η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες για κάθε φίλαθλο:
- Όνομα
- Επώνυμο
- ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου
Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στο κανάλι πώλησης της ΠΟ Σερβίας, στο οποίο πρόσβαση έχουν μόνο ελληνικές IP.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο.
Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο & να συνοδεύονται από ενήλικο κάτοχο εισιτηρίου.
Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας».
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