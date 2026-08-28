Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως έχει ξεκινπήσει η διάθεση των εισιτηρίων για το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στη League A του Nations League κόντρα στη Σερβία.

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για μια ιστορική πρεμιέρα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου, με τους φιλάθλους της «γαλανόλευκης» να έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν δια ζώσης.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων, τα οποία θα πωληθούν online, με την τιμή του ενός να ορίζεται στα 10 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ξεκίνησε για τους Έλληνες φιλάθλους η διάθεση των εισιτηρίων (τιμή 10 €) για την ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας στην League A του UEFA Nations League στο Βελιγράδι με την Σερβία (Stafion Rajko Mitic, 24/09/2026, 20:45). Τα εισιτήρια θα διατίθενται έως 21/09/2026 ή μέχρις εξαντλήσεώς τους.

Για την αγορά εισιτήριου στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στην ανώτερη κατηγορία του UNL, είναι απαραίτητη η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες για κάθε φίλαθλο:

- Όνομα

- Επώνυμο

- ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στο κανάλι πώλησης της ΠΟ Σερβίας, στο οποίο πρόσβαση έχουν μόνο ελληνικές IP.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο.

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο & να συνοδεύονται από ενήλικο κάτοχο εισιτηρίου.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας».