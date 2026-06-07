Ο Πάτρικ Ντόργκου της Εθνικής Δανίας πέτυχε ένα απίστευτο γκολ στο φιλικό της πατρίδας του κόντρα στην Ουκρανία.

Γκολ-ποίημα από τον Πάτρικ Ντόργκου! Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στο φιλικό της Εθνικής Δανίας απέναντι στην αντίστοιχη της Ουκρανίας.

Ο 21χρονος εξτρέμ των Κόκκινων Διαβόλων εξαπέλυσε έναν κεραυνό έξω από την περιοχή των Ουκρανών και... ξετίναξε τα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα, κάνοντας το 1-0 στο 13ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης.

Ο Δανός τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον σύλλογο του Μάντσεστερ, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.

Δείτε το γκολ: