Δανία - Ουκρανία: Το ασύλληπτο γκολ του Ντόργκου (vid)
Γκολ-ποίημα από τον Πάτρικ Ντόργκου! Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στο φιλικό της Εθνικής Δανίας απέναντι στην αντίστοιχη της Ουκρανίας.
Ο 21χρονος εξτρέμ των Κόκκινων Διαβόλων εξαπέλυσε έναν κεραυνό έξω από την περιοχή των Ουκρανών και... ξετίναξε τα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα, κάνοντας το 1-0 στο 13ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης.
Ο Δανός τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον σύλλογο του Μάντσεστερ, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.
Δείτε το γκολ:
🚀⚽️ CE PÉTARD DE PATRICK DORGU POUR LE DANEMARK 🇩🇰 !!!!!! pic.twitter.com/4lNcOfuD2s— Actu Foot (@ActuFoot_) June 7, 2026
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