Σε ένα «δραματικό» ματς η Σκωτία τέζαρε την Δανία και προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026 για πρώτη φορά από το 1998. Μαζί της Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο και Αυστρία.

2ος Όμιλος

Ελβετία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ ως πρώτη του ομίλου της, αφήνοντας την δεύτερη θέση και τα μπαράζ στο Κόσοβο. Το ματς μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλο 1-1 με τα γκολ των Βάργκα (47') και Μουσλίγια (74').

Χωρίς νίκη τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα Προκριματικά Σουηδία και Σλοβενία που έμειναν στο 1-1. Ο Έλσνικ έβαλε μπροστά τους Σλοβένους (64') με ασίστ του Σπόραρ, με τον Λούντγκρεν να ισοφαρίζει σε 87'. Η Σουηδία θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για την πρόκριση μέσων των μπαράζ.

Αποτελέσματα

Κόσοβο - Ελβετία 1-1

Σουηδία - Σλοβενία 1-1

Τελική βαθμολογία

1. Ελβετία 6 (14-2) 14

2. Κόσοβο 6 (6-5) 11

3. Σλοβενία 6 (3-8) 4

4. Σουηδία 6 (4-12) 2

3ος Όμιλος

Η Σκωτία πανηγύρισε μία τεράστια νίκη στον «τελικό» με την Δανία και προκρίθηκε σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια, επικρατώντας 4-2! Ο ΜακΤόμινεϊ με ένα καταπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι στο 3' έδωσε το προβάδισμα στη χώρα του. Η Δανία ισοφάρισε με το πέναλτι του Χόιλουντ στο 57', όμως τέσσερα λεπτά αργότερα έμεινε με δέκα λόγω της αποβολής του Κρίστενσεν. Η Σκωτία πήρε εκ νέου προβάδισμα στο 78' με τον Σάνκλαντ, ωστόσο η Δανία είχε και δεύτερη απάντηση με τον Ντόργκου (82'). Το φινάλε, άκρως δραματικό και... σκωτσέζικο! Στο 90+3', ο Τίρνεϊ με ένα φοβερό σουτ έβαλε μπροστά την ομάδα του Κλαρκ που ολοκλήρωσε τον θρίαμβο στο 90+9' με την υπέροχη λόμπα του ΜακΛιν, αφήνοντας την Δανία να παίξει τα... ρέστα της στα μπαράζ.

Αποτελέσματα

Τελική βαθμολογία

1. Σκωτία 6 (13-7) 13

2. Δανία 6 (16-7) 11

3. Ελλάδα 6 (10-12) 7

4. Λευκορωσία 6 (4-17) 2

5ος Ομιλος

Η Ισπανία σφράγισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ισοπαλία 2-2 με την Τουρκία. Παράλληλα, διατήρησε το εντός έδρας αήττητο σε προκριματικά Μουντιάλ. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να κάνουν το... θαύμα και έμεινα στη 2η θέση. Ο Ολμο άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, ωστόσο στο 42' ο Γκιουλ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Οζκάν στο 54' έδωσε προβάδισμα στην Τουρκία, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ στο 62ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-2.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη νίκη στον όμιλο, καθώς επικράτησε 3-2 της Γεωργίας. Βασικός ο Ντεσπόντοφ για τους Βούλγαρους, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Ρούσεφ. Ο Κράστεφ στο 24' πέτυχε το 2-0. Η Γεωργία μείωσε στο 88ο λεπτό με τον Λοτσοσβίλι.

Αποτελέσματα

Ισπανία - Τουρκία 2-2

Γεωργία - Βουλγαρία 2-1

Τελική βαθμολογία

1. Ισπανία 6 (21-2) 16

2. Τουρκία 6 (17-12) 13

3. Γεωργία 6 (7-15) 3

4. Βουλγαρία 6 (3-19) 3

8ος Όμιλος

Ο Γκρέγκοριτς φόρεσε... μπέρτα και έστειλε την Αυστρία στο Μουντιάλ 2026! Οι Αυστριακοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ από την Βοσνία από 12ο λεπτό και το γκολ του Ταμπάκοβιτς, όμως ο Γκρέγκοριτς ισοφάρισε στο 77' σε 1-1, αποτέλεσμα που έδωσε την πρωτιά του ομίλου στην Αυστρία. Στα μπαράζ η Βοσνία.

Εκεί θα βρεθεί και η Ρουμανία που τερμάτισε στην 3η θέση ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με το επιβλητικό 7-1 απέναντι στο Σαν Μαρίνο.

Αποτελέσματα

Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 1-1

Ρουμανία - Σαν Μαρίνο 7-1

Τελική βαθμολογία

1. Αυστρία 8 (22-4) 19

2. Βοσνία 8 (17-7) 17

3. Ρουμανία 8 (19-10) 13

4. Κύπρος 8 (11-11) 8

Σαν Μαρίνο 8 (2-39) 0

10ος Ομιλος

Το Βέλγιο έκανε πάρτι κόντρα στο Λιχτενστάιν, το διέλυσε με 7-0 και προκρίθηκε αήττητο για το Μουντιάλ! Μόλις στο 3ο λεπτό ο Βανάκεν άνοιξε το σκορ και στη συνέχεια ο Ντοκού πήρε τη σκυτάλη. Στο 34' πέτυχε το 2-0 και στο 41ο λεπτό το 3-0. Στο 52΄ο Μέχελε σημείωσε το 4-0, με τον Σάλεμακερς να σημειώνει το 5-0. Ο Ντε Κέτελαρε στο 57' έκανε το 6-0, με τον ίδιο παίκτη να διαμορφώνει το 7-0.

Στα Play offs η Ουαλία, η οποία τερμάτισε στη 2η θέση, παρά το εντυπωσιακό 7-1 κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία. Μόνο... ντέρμπι δεν ήταν η αναμέτρηση, με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να φανούν ανταγωνιστικοί. O Γουίλσον άνοιξε το σκορ, με τον Μπρουκς να σημειώνει το 2-0. Ο Μιόφσκι μείωσε σε 2-1, αλλά στο 37' ο Γιόνσον σημείωσε το 3-1. Ο Τζέιμς πέτυχε το 4-1, ο Γουίλσον το 5-1, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε το 6-1. Ο Μπρόντχεντ διαμόρφωσε το 7-1.

Αποτελέσματα

Βέλγιο- Λιχτενστάιν 7-0

Ουαλία - Βόρεια Μακεδονία 7-1

Βαθμολογία

1. Βέλγιο 8 (29-7) 18

2. Ουαλία 8 (21-11) 16

3. Βόρεια Μακεδονία 8 (13-10) 13

4. Καζακστάν 8 (9-13) 8

5. Λιχτενστάιν 8 (0-31) 0