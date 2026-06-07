Δείτε τι ακριβώς κάνει η συσκευή που έχει τοποθετηθεί στον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του στο Δανία-Ουκρανία.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά το σοκαριστικό περιστατικό στον αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020, ο Κρίστιαν Έρικσεν... τρόμαξε ξανά την ποδοσφαιρική υφήλιο, με τον έμπειρο μέσο να καταρρέει κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης των Σκανδιναβών με την Ουκρανία.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθήσεις του αλλά ευτυχώς τις ανέκτησε σύντομα, με τα νέα από τη Δανία αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του να είναι ενθαρρυντικά. Μετά την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί το 2021, ο Έρικσεν είχε καταφέρει να επανέλθει αγωνιστικά, αφότου του τοποθετήθηκε ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής στο στήθος, γνωστός και ως ICD.

Τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί η εν λόγω συσκευή; Ο ICD αποτελούσε την πιο σωστή επιλογή σε σχέση με έναν απλό βηματοδότη, με τον απινιδωτή αυτόν να παρακολουθεί τους χτύπους της καρδιάς και να δύναται να εντοπίσει επικίνδυνες αρρυθμίες, έχοντας παράλληλα την ικανότητα να παρέμβει αν το θεωρήσει απαραίτητο.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με μικρούς ηλεκτρικούς παλμούς, εάν κρίνει πως η καρδιά χτυπά πολύ αργά, είτε με μια σειρά γρήγορων, χαμηλής ενέργειας παλμών σε περίπτωση ταχυκαρδίας. Αν δε υπάρξει κάτι πιο σοβαρό, όπως κολπική μαρμαρυγή ή έντονη κοιλιακή ταχυκαρδία, μπορεί να προκαλέσει ένα ηλεκτροσόκ για να επαναφέρει τον φυσιολογικό παλμό.