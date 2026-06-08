Καθηγητής καρδιολογίας σχολίασε την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία.

Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν κατά τη διάρκεια αγώνα, αυτή τη φορά στη φιλική αναμέτρηση της Δανίας με την Ουκρανία, σόκαρε την ποδοσφαιρική και όχι μόνο κοινότητα, με τον έμπειρο μέσο να είναι, ευτυχώς, καλά στην υγεία του σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις. Ασφαλώς, υπάρχει προβληματισμός για την αιτία του νέου περιστατικού, με τον Έρικσεν να υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις αφότου διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.

Στο μεταξύ, καθηγητής καρδιολογίας μίλησε για το επεισόδιο, σχολιάζοντας και τη λειτουργία του απινιδωτή που έχει εμφυτευτεί στον ποδοσφαιριστή. «Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για τον λόγο που μπορεί να καταρρεύσει ένας άνθρωπος που φέρει ICD» ανέφερε ο Γκούναρ Γκίσλασον, που εξήγησε εν συνεχεία ότι «οι παρεμβάσεις του απινιδωτή μπορούν να είναι πολύ έντονες, γιατί είναι σαν να χρησιμοποιείται πάνω σου κανονικός απινιδωτής. Αρκετοί άνθρωποι έχουν πει πως είναι σαν να σε κλοτσά στο στήθος ένα άλογο».

Τι ακριβώς κάνει ο απινιδωτής του Έρικσεν

Ο ICD αποτελούσε την πιο σωστή επιλογή σε σχέση με έναν απλό βηματοδότη, με τον απινιδωτή αυτόν να παρακολουθεί τους χτύπους της καρδιάς και να δύναται να εντοπίσει επικίνδυνες αρρυθμίες, έχοντας παράλληλα την ικανότητα να παρέμβει αν το θεωρήσει απαραίτητο.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με μικρούς ηλεκτρικούς παλμούς, εάν κρίνει πως η καρδιά χτυπά πολύ αργά, είτε με μια σειρά γρήγορων, χαμηλής ενέργειας παλμών σε περίπτωση ταχυκαρδίας. Αν δε υπάρξει κάτι πιο σοβαρό, όπως κολπική μαρμαρυγή ή έντονη κοιλιακή ταχυκαρδία, μπορεί να προκαλέσει ένα ηλεκτροσόκ για να επαναφέρει τον φυσιολογικό παλμό.