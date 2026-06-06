Ο Δημήτρης Τομαράς στέκεται στο blog του σε μία ενδιαφέρουσα δοκιμή του Σερβοέλληνα κόουτς αλλά και στον χώρο του άξονα για την Ελλάδα.

Τελικοί μπάσκετ με απόλυτο... χαμό και σκληρές ανακοινώσεις εκατέρωθεν (από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό) και με μία κατάσταση που κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να ξεφύγει - και να ξεφεύγει σε τέτοιο επίπεδο και φεύγει μακριά από από τα αγωνιστικά όρια, μεταγραφολογία και μεταγραφές και ένα σωρό ακόμα πράγματα βρίσκονται αυτά τα 24ωρα σε πρώτο πλάνο. Μέσα σε όλα αυτά όμως υπάρχει και μία Εθνική ομάδα που επιχειρεί μέσα από τα 2 φιλικά με Σουηδία και Ιταλία να δει το τι χρειάζεται να αλλάξει για να ανέβει ένα έξτρα αγωνιστικό επίπεδο και να φτάσει στο τέλος να πετύχει αυτόν τον πλέον πολυπόθητο στόχο: εκείνον της επιστροφής σε ένα μεγάλο τουρνουά.

Τι είδαμε λοιπόν από αυτήν την κάπως νέα έκδοση της Εθνικής μας; Πρώτον αλλαγή συστήματος σε μία δοκιμή πάνω σε λογική εναλλακτικής. Ο Γιοβάνοβιτς ήταν ξεκάθαρος ότι δεν αλλάζει το στιλ του αλλά αυτό το 3-5-2 θα το έχει ως μία εναλλακτική. Είδαμε και μία αρκετά καλή - έως και πολύ καλή σε ένα διάστημα - εικόνα απέναντι στην Σουηδία που θα βρεθεί στο προσεχές Μουντιάλ και το φιλικό 2-2 με αντιπάλους εμάς ήταν το τελευταίο της τεστ. Ήταν ένα παιχνίδι που και οι 2 άμυνες δέχθηκαν φάσεις αλλά και γκολ αλλά κατ' εμέ το αγωνιστικό ζητούμενο για την Ελλάδα είναι ένα και δεν έχει να κάνει με την άμυνά της αλλά με την διάταξή της ως προς το κέντρο.

Η Ελλάδα δεν έχει τα χαφ... σκυλιά στο κέντρο αλά Ντάβιντς, Εμβιλά ή Γκιγιέρμε

Λόγω προωπικής μου προτίμησης στην Εθνική Ολλανδίας θα διαλέξω έναν παιχταρά του παρελθόντος, τον Έντγκαρ Ντάβιντς, για να γίνω πιο κατανοητός. Το «Πίτμπουλ» (όπως ήταν το προσωνύμιό του) ήταν στα prime του ένας φοβερός χαφ και από τους κορυφαίους της γενιάς του. Προφανώς δεν περιμένει κανείς η Ελλάδα να είχε τέτοιους μέσους και με τέτοια ποιότητα και αγωνιστικό επίπεδο αλλά με βάση του ότι είμαστε μία χώρα που είχε παράδοση στο να βγάζει καλούς αμυντικογενείς παίκτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα έπρεπε να είχαμε περισσότερους χαφ... σκυλιά στο κέντρο. Περισσότερα δυναμικά εξάρια. Σε αυτήν την φάση και με αυτόν το υλικό δεν έχουμε λοιπόν αυτά τα άκρως δυναμικά εξάρια που να μπορούν να κάνουν την διαφορά σε επίπεδο αναχαίτισης των αντίπαλων επιθέσεων και όχι μόνο.

Εάν προτιμάτε να το πάμε και πιο κοντά σε ελληνικά δεδομένα σε αυτό το υλικό δεν υπάρχουν ούτε παίκτες αλά Εμβιλά ή Γκιγιέρμε. Άρα σε αυτήν την περίσταση ο νευραλγικός τομέας του άξονα χρειάζεται παραπάνω... ενίσχυση σε επίπεδο σχηματισμού.

Αυτό μπορεί να συνεπάγεται είτε με ένα 4-3-3 είτε με διάταξη με παίκτες που μπορούν να παίξουν... ξύλο ή να αγωνιστούν με έξτρα ένταση όπως πχ ο Κωστούλας, που είναι ποδοσφαιριστής ικανός να παίξει πίσω από τον φορ (και έφτιαξε και το γκολ του Μασούρα στο 2-2 της περασμένης Πέμπτης) σε ένα 4-3-3 ή 4-2-3-1. Κατά τα άλλα μέσα από αυτές τις δοκιμές του κόουτς - που δείχνει ότι ψάχνεται για τα καλά και πολύ καλά κάνει - διαφαίνεται ότι θα δούμε και νέα πρόσωπα να καθιερώνονται στην 11άδα όταν αρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Υ.Γ. Ο Τζόλης είναι και με διαφορά κιόλας ο πιο ποιοτικός Έλληνας μεσοεπιθετικός - αυτήν την στιγμή - απ' όλες τις απόψεις. Έχει δε την προοπτική να γίνει ακόμα καλύτερος και ειδικά στο επίπεδο των τελικών του αποφάσεων (μεταβιβάσεων ή σουτ).

Υ.Γ. 2 Εξαιρετική η τοποθέτηση του Γιοβάνοβιτς στην - εκτός τόπου και χρόνου κατ' εμέ ερώτηση Σουηδού ρεπόρτερ - για τον Ρέτσο. Τέτοια ερώτηση δεν την κάνεις μετά από φιλικό αγώνα αλλά και για τέτοια φάση και με τέτοια επιμονή. Δεν υπήρχε κανένα νόημα πραγματικά. Μπορείτε να θυμηθείτε το σχετικό story εδώ.

Υ.Γ. 3 Πάρα πολλά τα σχόλια για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Είμαστε στις 6 Ιουνίου και έχουμε... φουλ δρόμο ακόμα μπροστά μας και σε επίπεδο προσθηκών αλλά και αποχωρήσεων. Και μέσα σε όλα αυτά θα προκύπτουν και αλλαγές, ανατροπές, δυσκολίες και ότι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Πολύ σημαντικό θα είναι το πώς θα ενισχυθεί η ομάδα στο κέντρο αλλά και γενικότερα μεσοεπιθετικά. Καλό είναι να περιμένουμε το κλείσιμο των μεταγραφών για τον σωστό απολογισμό και την ανάλογη κριτική.