Αναζητώντας το γκολ ακόμη και στο κακό της διάστημα, η Ελλάδα βρήκε τέρμα ισοφάρισης με τον Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο φιλικό 2-2 στη Σουηδία. Η Εθνική προηγήθηκε με τον Τσιμίκα, έδειξε καλά στοιχεία στο διάστημα φρεσκάδας, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είχε δύο δοκάρια με τους Κουρμπέλη, Παυλίδη. Νέο τεστ την Κυριακή με την Ιταλία στο Ηράκλειο.

Η Εθνική ομάδα στη δοκιμή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τριάδα στην άμυνα, για 50' έβγαλε στο φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, εικόνα ανάλογη με εκείνο το εκπληκτικό ματς στη Γλασκώβη, όταν και διέλυσε τη Σκωτία με 3-0 για τα μπαράζ ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Με τον Τζόλη να κάνει όργια, η Ελλάδα προηγήθηκε με γκολάρα του Τσιμίκα και είχε δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη, αλλά και φάσεις για να σημειώσει κι άλλα τέρματα. Ήταν παράλληλα, πειθαρχημένη τακτικά και δεν επέτρεψε στους Σκανδιναβούς να κάνουν το παιχνίδι τους.

Στο 53' έγινε το 1-1, όμως, με τον Γιόκερες, σε μία άτυχη στιγμή για τη γαλανόλευκη. Η Ελλάδα χάθηκε στο γήπεδο τότε, οι Σουηδοί βρήκαν το 2-1, όμως, στο φινάλε ο Μασούρας έγραψε το 2-2, για μία ομάδα που δεν έδειξε διάθεση να τα παρατήσει. Σε κάθε περίπτωση, παρά το δύσκολο της εποχής και κόντρα σε έναν μουντιαλικό αντίπαλο, ήταν πολύ καλύτερη για περίπου 60 λεπτά (μέχρι το 1-1 και μετά το 80'), σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά κόντρα σε Παραγουάη (ήττα 1-0 στο Φάληρο), Ουγγαρία (0-0 εκτός).

Η διάταξη της Εθνικής

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου του φιλικού είχε προαναγγείλει ότι θα δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα κι αυτό έκανε. Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας παρέταξε σχήμα με τρεις στην άμυνα.

Ο Τζολάκης ήταν στο τέρμα, δεξί στόπερ ο Ρέτσος, αριστερό ο Κουλιεράκης και στο κέντρο ο Μαυροπάνος. Δεξί μπακ χαφ έπαιξε ο Ρότα, αριστερό ο Τσιμίκας και κεντρικά χαφ οι Ζαφείρης, Κουρμπέλης. Σε φάση επίθεσης ο Τζόλης πήγαινε στον άξονα και ο Τεττέη δίπλα στον Παυλίδη, σε σχηματισμό 3-5-2, προκειμένου να δίνουν χώρο για ν' ανεβαίνουν οι Τσιμίκας, Ρότα. Σε φάση άμυνας ο Τεττέη βοηθούσε δεξιά και ο Τζόλης αριστερά, σε σχηματισμό 3-4-3.

Η Σουηδία παρατάχθηκε με 3-4-3. Ο Νόρντφλεντ στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα οι Λάγκερμπιλκε, Χιέν, Σβένσον, δεξί μπακ χαφ ήταν ο Μπέρχαρντσον, αριστερό ο Γκούντμουντσον, στο κέντρο οι Σβάνμπεργκ, Αγιάρι και στην επίθεση οι Νίγκρεν, Ίσακ, Γκιόκερες.

Γκολάρα ο Τσιμίκας

Η Σουηδία είχε την πρώτη στιγμή στο ματς στο 5' σε σουτ του Ίσακ που έφυγε άουτ.

Η Ελλάδα με τον Τζόλη να κάνει άνω κάτω την άμυνα της Σουηδίας είχε την πρώτη μεγάλη φάση στο 7'. Ο Τζόλης βρήκε τον Τεττέη, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε με το αριστερό πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 8' σε κόρνερ του Τσιμίκα, η κεφαλιά του Μαυροπάνου έφυγε άουτ και στο 10' έγινε το 1-0 για την Εθνική.

Ο Τζόλης από αριστερά έστρωσε στον Τσιμίκα κι αυτός από το όριο της μεγάλης περιοχής με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία. Θαυμάσιο γκολ για τη γαλανόλευκη και τον άσο της Λίβερπουλ και μάλιστα με το δεξί.

Δύο δοκάρια η Ελλάδα

Στο 19' η Εθνική άγγιξε το 2-0. Σε σέντρα του Τεττέη η άμυνα έδιωξε, ο Κουρμπέλης εκτός περιοχής εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στο σώμα του Νόρντφελντ. Στο 21' το σουτ του Νίγκρεν έφυγε ελάχιστα έξω και στο 42' σουτ του Αγιάρι επίσης έφυγε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

Η Εθνική, πάντως, είχε τον έλεγχο και δεν άφησε τη Σουηδία να την πιέσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα μπήκε φουριόζα και άγγιξε το 2-0 σε δύο περιπτώσεις. Στο 47' ο Παυλίδης με θαυμάσιο δεξί φαλτσαριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι κι άουτ.

Στο 49' ο Τζόλης από αριστερά κινήθηκε στη μεγάλη περιοχή, ελευθερώθηκε κι έκανε το δεξί φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Ο Γιόκερες το 1-1

Τη στιγμή που φαινόταν ότι η Ελλάδα θα βρει κι άλλο γκολ ήρθε η ισοφάριση. Κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 53' ο Γιόκερες εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στον Παυλίδη στο τείχος, πήρε φάλτσα και κατέληξε στη δεξιά γωνία του Τζολάκη για το 1-1.

Σ' εκείνο το σημείο η Σουηδία πήρε τα πάνω της και είχε φάσεις για ένα ακόμα γκολ. Στο 57' δεξί σουτ του Σβάνμπεργκ ήταν άστοχο, όπως και το αριστερό του Μπέρχαρντσον στο 58'.

Ανατροπή με Νίλσον

Στο 63' ο Γιοβάνοβιτς πέρασε τον Δουβίκα στην κορυφή και τον Κωστούλα πιο δεξιά στην επίθεση, στον ρόλο που είχε ο Τεττέη. Με την είσοδο των Βαγιαννίδη, Τριάντη, Κυριακόπουλο και Χατζηδιάκο, απλά άλλαξε σε πρόσωπα η ενδεκάδα κι όχι σε σχήμα.

Άλλαξε, όμως, προς το χειρότερο και η εικόνα της Εθνικής. Η Σουηδία, που επίσης το ίδιο διάστημα έκανε πολλές αλλαγές, είχε αριστερά έναν δαίμονα, τον εξτρέμ της Μάλμε Τάχα Άλι, ο οποίος ταλαιπώρησε τους διεθνείς.

Στο 69' ο Άλι πάτησε γκάζι, άφησε πίσω του Κωστούλα, Βαγιαννίδη, Χατζηδιάκο και γύρισε στον Νίλσον, ο οποίος εύκολα έκανε το 2-1. Στο 74' ο Άλι απέφυγε τον Βαγιαννίδη γύρισε στη μικρή περιοχή και το αριστερό πλασέ του Ζένελι έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Η Εθνική που δεν απείλησε μετά το σουτ του Τζόλη στο 49', πελαγοδρομούσε.

Στο 80' ο Γιοβάνοβιτς έκανε κι άλλες αλλαγές, με τον Ντόι να παίζει δεξί στόπερ και τον Χατζηδιάκο να πηγαίνει αριστερό, ενώ στα χαφ ήταν Μουζακίτης και Τριάντης. Ο Μασούρας, παράλληλα, έπαιξε δεξιά στην επίθεση και ο Κωστούλας πήγε αριστερά.

Μασούρας και 2-2

Η Ελλάδα δεν έδειξε διάθεση να τα παρατήσει και στο 95', στο τελευταίο λεπτά του ματς, έφτασε στο 2-2. Ο Κωστούλας από αριστερά με το δεξί έφερε τη μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Μασούρας με παλικαρίσιο τρόπο βγήκε μεταξύ του Στάρφελτ και του Νόρντφελντ και με προβολή έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα.

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε (63' Σμιθ), Χιέν (63' Στάρφελτ), Σβένσον (80' Έκνταλ), Μπέρχαρντσον (63' Τάχα Άλι), Γκούντμουντσον (63' Στρουντ), Σβάνμπεργκ (63' Κάρλστρομ), Αγιάρι (63' Ζένελι), Νίγκρεν (63' Νίλσον), Ίσακ (63' Μπέργκβαλ), Γκιόκερες (63' Ελάνγκα).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (80' Μανδάς), Ρέτσος (63' Χατζηδιάκος), Μαυροπάνος, Κουλιεράκης (80' Ντόι), Ρότα (63' Βαγιαννίδης), Τσιμίκας (63' Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (80' Μουζακίτης), Κουρμπέλης (63' Τριάντης), Τζόλης (80' Μασούρας), Παυλίδης (63' Δουβίκας), Τεττέη (63' Κωστούλας).