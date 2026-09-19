UEFA και CONCACAF ζητήσαν από την FIFA δύο δισ. - Τι ποσό δικαιούται η Ελλάδα

Η UEFA με την CONCACAF έστειλαν από κοινού επιστολή στην FIFA, στην οποία ζητούν από τον Ινφαντίνο να μοιρασεί 1,83 δισεκατομμύρια ευρώ στα 211 μέλη-ομοσπονδίες της.

Την Παρασκευή (18/09) οι αντιπρόεδροι της ποδοσφαιρικής αρχής από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, έστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, εντείνοντας τις προσπάθειές τους για την απομάκρυνση του, λόγω της απόπειρας του να πωλήσει μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η Ομοσπονδία αναμένεται να διαθέτει ταμειακά αποθέματα ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (5,22 δισ. ευρώ), μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Μουντιάλ και έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια «εφάπαξ καταβολή», η οποία ανέρχεται συνολικά στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια (1,83 δισ. ευρώ) για τα 211 μέλη-ομοσπονδίες.

Τόσο η UEFA όσο και η CONCACAF επιδιώκουν την απομάκρυνση του Ινφαντίνο, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια των εκλογών για την προεδρία της FIFA τον ερχόμενο Μάρτιο. Η απόφαση τους αυτή προήλθε μετά από την αποκάλυψη πως ο Ινφαντίνο ηγήθηκε του σχεδίου για την πώληση μερίδα δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε επενδυτές με επικεφαλής τον Τζόσουα Κούσνερ.

Dans une lettre adressée à la FIFA, les présidents de l'UEFA et de la Concacaf ont demandé à l'instance de verser « au moins 10 millions de dollars » à chacune des 211 fédérations membres, en raison des profits importants réalisés entre 2023 et 2026. https://t.co/EE0y8MK6ZL pic.twitter.com/agqCwVueEe September 19, 2026

Το αίτημα για καταβολή 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε κάθε μία από τις ομοσπονδίες, οι οποίες θα εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο, αποτελεί σαφή αντιπρόταση στην προσφορά του Ινφαντίνο για 20 εκατομμύρια δολάρια ανά ομοσπονδία, με στόχο τη στήριξη του σχεδίου του, το οποίο εντέλει «ναυάγησε».

«Η FIFA βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κλείσει τον κύκλο 2023-2026 με αποθεματικά περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα μεγαλύτερα στην ιστορία της. Σε αυτή τη βάση, η FIFA θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της κατά τη διάρκεια του κύκλου 2027-2030, για ένα σύνολο περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

«Μόλις έχουμε μια πιο σαφή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της FIFA στο τέλος του οικονομικού έτους, το Συμβούλιο της FIFA θα είναι σε θέση να καθορίσει εάν είναι δυνατή μια μεγαλύτερη ανακατανομή και εάν θα πρέπει να ακολουθήσει μια ισοδύναμη ανακατανομή την περίοδο 2031-2034», έγραψαν οι Τσεφέριν και Μονταλιάνι σε επιστολή.

Σε περίπτωση που η πρόταση των δύο συνομοσπονδιών εγκριθεί, τότε κάθε μέλος της FIFA, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας θα λάβει ένα πόσο της ταξεως των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ (10 δις δολλάρια), τα οποία θα πάνε για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην χώρα μας.