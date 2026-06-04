Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε για ένα μαρκάρισμα του Ρέτσου πάνω στον Γιόκερες και απάντησε με τρόπο που τάχθηκε υπέρ του παίκτη του.

Ο έμπειρος ομοσπονδιακός τεχνικός δέχθηκε ερώτηση για ένα μαρκάρισμα του Ρέτσου πάνω στον Γιόκερες στο φιλικό Σουηδία - Ελλάδα (2-2). Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπερασπίστηκε τον διεθνή στόπερ τονίζοντας μεν ότι ήταν φάουλ αλλά δεν υπήρχε κάτι σκόπιμο. Ζήτησε δε να υπάρξει συμπληρωματική ερώτηση για το εάν υποννοεί κάτι ο συγκεκριμένος Σουηδός ρεπόρτερ.

Ο Σουηδός απάντησε ότι δεν υποννοεί κάτι αλλά ήταν δυνατό χτύπημα και ο Γιοβάνοβιτς είπε ξανά ότι βασίστηκε στην δύναμη και δεν ήταν κάτι σκόπιμο από την πλευρά του στόπερ του Ολυμπιακού.