Ελλάδα: Ο Γιοβάνοβιτς υπερασπίστηκε τον Ρέτσο μετά από ερώτηση Σουηδού
Ο έμπειρος ομοσπονδιακός τεχνικός δέχθηκε ερώτηση για ένα μαρκάρισμα του Ρέτσου πάνω στον Γιόκερες στο φιλικό Σουηδία - Ελλάδα (2-2). Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπερασπίστηκε τον διεθνή στόπερ τονίζοντας μεν ότι ήταν φάουλ αλλά δεν υπήρχε κάτι σκόπιμο. Ζήτησε δε να υπάρξει συμπληρωματική ερώτηση για το εάν υποννοεί κάτι ο συγκεκριμένος Σουηδός ρεπόρτερ.
Ο Σουηδός απάντησε ότι δεν υποννοεί κάτι αλλά ήταν δυνατό χτύπημα και ο Γιοβάνοβιτς είπε ξανά ότι βασίστηκε στην δύναμη και δεν ήταν κάτι σκόπιμο από την πλευρά του στόπερ του Ολυμπιακού.
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