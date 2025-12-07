Γκουαρδιόλα για Σερκί: «Δεν είδα ποτέ τον Μέσι να κάνει μία τέτοια σέντρα»

Η τρομερή σέντρα του Σερκί με ραμπόνα εντυπωσίασε ακόμη και τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Η ατάκα του Καταλανού και η σύγκριση του Γάλλου με τον Μέσι.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στην Σάντερλαντ με 3-0 κι έτσι μείωσε την διαφορά της από την Άρσεναλ, που είχε ηττηθεί νωρίτερα από την Άστον Βίλα με 2-1, στους δύο βαθμούς.

Από τα τρία γκολ που σημείωσαν οι «πολίτες», το τρίτο ήταν εκείνο που κέρδισε με διαφορά τις εντυπώσεις. Στο 65ο λεπτό ο Σερκί μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, σταμάτησε κι έβγαλε μία εκπληκτική σέντρα με ραμπόνα, με τον Φόντεν να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την σέντρα στο «Γ» της εστίας και να τρέχει πάνω στον Γάλλος τρελαμένος από την ενέργειά του.

Η ενέργεια αυτή του φετινού αποκτήματος των «Σίτιζεν» δεν έμεινε ασχολίαστη ούτε από τον προπονητή της ομάδας, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος πρώτα αποθέωσε τον ποδοσφαιριστή του για την έμπνευσή του και την εκτέλεση αυτής τονίζοντας πως δεν έχει δει κάτι τέτοιο ούτε από τον Μέσι και ύστερα τον προσγείωσε λέγοντας πως σε κείνον αρέσουν τα απλά.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τον Μέσι να παίζει και να κάνει σέντρα όπως έχει κάνει... Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει παίξει ποτέ, και δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους σέντρες.

Οι σέντρες είναι εντάξει, είναι εντάξει... Δεν έχει σημασία αν είναι με το δεξί πόδι, το αριστερό, ένα μέρος του ποδιού σου, το κεφάλι, δεν έχει σημασία. Αν είναι αποτελεσματικό, εντάξει.

Αλλά μου αρέσει η απλότητα γιατί έμαθα από τον Μέσι ότι δεν έκανε ποτέ λάθος, και ποτέ δεν έκανε λάθος με τα απλά πράγματα. Ποτέ. Απλά πράγματα τα κάνει τέλεια... Και αφού ντριμπλάρει τέσσερις, πέντε παίκτες.

Και αυτό που θέλω από τους παίκτες είναι τα απλά πράγματα να το κάνουν καλά, και μετά από αυτό, αν κάνεις αυτή την ασίστ rabona, οι παίκτες έχουν ιδιαίτερο ταλέντο που σου δίνουν η μαμά και ο μπαμπάς, και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».

Αλλά αν δεν λειτουργήσει, τώρα θα είναι πρόβλημα. Τώρα θα έχεις πρόβλημα».