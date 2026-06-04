Το Ιράκ ισοφάρισε σε 1-1 στο φιλικό απέναντι στην Ισπανία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ριαθόρ της Ισπανίας, με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς από τον Μερχάς Ντοσκί της Πλζεν.

Ασύλληπτο γκολ από τον Ντοσκί στο Ισπανία - Ιράκ! Ο 26χρονος αριστερός μπακ της Βικτόρια Πλζεν έφερε το ματς στα ίσα στο 27ο λεπτό (1-1) με εκπληκτικό σουτ από την αριστερή πλευρά στο παραθυράκι του Γκαρθία.

Σε άλλο ένα σημερινό φιλικό (04/06) στα γήπεδα του κόσμου, επτά μέρες πριν την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ 2026, η Ισπανία φιλοξενεί το Ιράκ στο Ριαθόρ της Λα Κορούνια.

Η Φούρια Ρόχα προηγήθηκε με τον Φεράν Τόρες στο 16ο λεπτό, όμως οι Ιρακινοί απάντησαν με ένα γκολ που μας κάνει να αγαπάμε το ποδόσφαιρο... λίγο παραπάνω. Συγκεκριμένα, ο αμυντικός των φιλοξενούμενων εξαπέλυσε έναν κεραυνό εκτός περιοχής από την αριστερή πλευρά. Ο Χοάν Γκαρθία της Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με την μπάλα να καταλήγει στο παραθυράκι του. Ο Ντοσκί ισοφάρισε σε 1-1 το οποίο ήταν και το σκορ ημιχρόνου στο φιλικό που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Δείτε το γκολ: