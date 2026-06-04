Ισπανία - Ιράκ: Το γκολ-ποίημα των Ιρακινών (vid)
Ασύλληπτο γκολ από τον Ντοσκί στο Ισπανία - Ιράκ! Ο 26χρονος αριστερός μπακ της Βικτόρια Πλζεν έφερε το ματς στα ίσα στο 27ο λεπτό (1-1) με εκπληκτικό σουτ από την αριστερή πλευρά στο παραθυράκι του Γκαρθία.
Σε άλλο ένα σημερινό φιλικό (04/06) στα γήπεδα του κόσμου, επτά μέρες πριν την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ 2026, η Ισπανία φιλοξενεί το Ιράκ στο Ριαθόρ της Λα Κορούνια.
Η Φούρια Ρόχα προηγήθηκε με τον Φεράν Τόρες στο 16ο λεπτό, όμως οι Ιρακινοί απάντησαν με ένα γκολ που μας κάνει να αγαπάμε το ποδόσφαιρο... λίγο παραπάνω. Συγκεκριμένα, ο αμυντικός των φιλοξενούμενων εξαπέλυσε έναν κεραυνό εκτός περιοχής από την αριστερή πλευρά. Ο Χοάν Γκαρθία της Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με την μπάλα να καταλήγει στο παραθυράκι του. Ο Ντοσκί ισοφάρισε σε 1-1 το οποίο ήταν και το σκορ ημιχρόνου στο φιλικό που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.
Δείτε το γκολ:
🚨 MERCHAS DOSKI STUNS THE FAVORITES WITH AN UNEXPECTED EQUALIZER TO BRING IRAQ RIGHT BACK INTO THE MATCH!— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 4, 2026
🇪🇸 SPAIN 1-1 IRAQ 🇮🇶
pic.twitter.com/dj06Py6jm2
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