Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Σουηδία - Ελλάδα 2-2.

Η Εθνική ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 στη Στοκχόλμη σε φιλικό αγώνα με τη μουντιαλική Σουηδία.

Η Ελλάδα ήταν καλύτερη και στο 10' έκανε το 1-0. Ο Τζόλης από αριστερά έστρωσε στον Τσιμίκα κι αυτός από το όριο της μεγάλης περιοχής με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία. Στο 19' ο Κουρμπέλης εκτός περιοχής εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στο σώμα του Νόρντφελντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα μπήκε φουριόζα. Στο 47' ο Παυλίδης με θαυμάσιο δεξί φαλτσαριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι κι άουτ και στο 49' ο Τζόλης έκανε το δεξί φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 53' έγινε το 1-1. Ο Γιόκερες εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στον Παυλίδη στο τείχος, πήρε φάλτσα και κατέληξε στη δεξιά γωνία του Τζολάκη για το 1-1. Στο 69' ο Άλι πάτησε γκάζι, άφησε πίσω του κάθε Έλληνα παίκτη και γύρισε στον Νίλσον, ο οποίος εύκολα έκανε το 2-1.

Η Εθνική στο 95' έφτασε στο 2-2. Ο Κωστούλας από αριστερά με το δεξί έφερε τη μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Μασούρας με παλικαρίσιο τρόπο βγήκε μεταξύ του Στάρφελτ και του Νόρντφελντ και με προβολή έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα.

Τα highlights του αγώνα