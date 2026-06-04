Σουηδία - Ελλάδα 2-2: Τα highlights του αγώνα
Η Εθνική ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 στη Στοκχόλμη σε φιλικό αγώνα με τη μουντιαλική Σουηδία.
Η Ελλάδα ήταν καλύτερη και στο 10' έκανε το 1-0. Ο Τζόλης από αριστερά έστρωσε στον Τσιμίκα κι αυτός από το όριο της μεγάλης περιοχής με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία. Στο 19' ο Κουρμπέλης εκτός περιοχής εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στο σώμα του Νόρντφελντ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα μπήκε φουριόζα. Στο 47' ο Παυλίδης με θαυμάσιο δεξί φαλτσαριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι κι άουτ και στο 49' ο Τζόλης έκανε το δεξί φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Στο 53' έγινε το 1-1. Ο Γιόκερες εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στον Παυλίδη στο τείχος, πήρε φάλτσα και κατέληξε στη δεξιά γωνία του Τζολάκη για το 1-1. Στο 69' ο Άλι πάτησε γκάζι, άφησε πίσω του κάθε Έλληνα παίκτη και γύρισε στον Νίλσον, ο οποίος εύκολα έκανε το 2-1.
Η Εθνική στο 95' έφτασε στο 2-2. Ο Κωστούλας από αριστερά με το δεξί έφερε τη μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Μασούρας με παλικαρίσιο τρόπο βγήκε μεταξύ του Στάρφελτ και του Νόρντφελντ και με προβολή έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα.
Τα highlights του αγώνα
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