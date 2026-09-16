Στη μεγάλη γιορτή στη Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ ο Μάκης Γκαγκάτσης, υποδέχθηκε τον Αλεξάντερ Τσέφεριν και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, μέλη της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004 και όχι μόνο.

Πρώτος στην εκδήλωση μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους συνέδεσε τα ιστορικά γεγονότα αυτών των 100 χρόνων με τις προσπάθειες που γίνονται στην Ομοσπονδία σε όλα τα επίπεδα για τη βελτίωση του "σήμερα και του αύριο" του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο κ. Τσέφεριν ως πρόεδρος της UEFA μίλησε για την άριστη σχέση της ΕΠΟ με την UEFA και έδωσε τα εύσημά του στον Γκαγκάτση και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας για τις προσπάθειες που καταβάλλουν, στάθηκε ιδιαίτερα στην τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ομάδας το 2004 και σε αυτήν του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference League και ευχήθηκε να έρθουν κι άλλες επιτυχίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Υφυπουργός Γιάννης Βρούτσης επίσης αναφέρθηκε στην εξαιρετική σχέση της ΕΠΟ με το υπουργείο το οποίο "στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει το ποδόσφαιρο", όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η βραδιά περιλάμβανε βράβευση του Τσέφεριν από τον Γκαγκάτση και αντίστοιχα του Γκαγκάτση από τον πρόεδρο της UEFA και αυτήν των τριών Ενώσεων που ίδρυσαν την Ομοσπονδία, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, που βραβεύτηκαν στα πρόσωπα των σημερινών προέδρων τους Παναγιώτη Δημητρίου, Σάββα Δημητριάδη και Γιάννη Σπάθα.

Επίσης βραβεύτηκε η θρυλική Εθνική Ομάδα του 2004. Το βραβείο ήταν προγραμματισμένο να δοθεί στον Θοδωρή Ζαγοράκη ως εκπρόσωπο των παικτών, όμως εκείνος κάλεσε όλους τους Πρωταθλητές Ευρώπης που ήταν παρόντες στην εκδήλωση, για να το παραλάβουν. "Εμείς σε ό,τι πετύχαμε ήμασταν όλοι μαζί, γι αυτό και τώρα θέλω να έρθουν όλα τα παιδιά εδώ για το βραβείο", είπε χαρακτηριστικά ο ιστορικός αρχηγός.

Η ΕΠΟ με το βλέμμα στο σήμερα και στο αύριο, γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της σε μια ζεστή και ευχάριστη βραδιά. Γιόρτασε για έναν αιώνα γεμάτο σπουδαίες στιγμές αλλά και δυσκολίες. Για έναν αιώνα "γεμάτο" ποδόσφαιρο. Και κλείνοντας, κράτησε την ευχή του Αλεξάντερ Τσέφεριν: "Εύχομαι στην ΕΠΟ επιτυχίες για πολλά ακόμη χρόνια, τουλάχιστον για άλλα 100".