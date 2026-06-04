Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έβαλε το κορμί του αποφασιστικά μετά την μπαλιά του Κωστούλα και σκόραρε για το 2-2 στο φιλικό Σουηδία - Ελλάδα.

Ο Γιώργος Μασούρας (που πέρυσι ήταν στην Αλ Καλίτζ ως δανεικός από τον Ολυμπιακό) ήταν ο σκόρερ για το 2-2 της Ελλάδας - στο εκτός έδρας φιλικό με αντίπαλο την Εθνική Σουηδίας - με... παλικαρίσιο τρόπο. Ο έμπειρος εξτρέμ μπήκε πολύ δυνατά και αποφασιστικά στην φάση για να σκοράρει από κοντά μετά την πολύ καλή μπαλιά του Κωστούλα.