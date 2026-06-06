Γιοβάνοβιτς για νεανική Ιταλία και φιλάθλους: «Καμία δυσαρέσκεια από εμάς, ο κόσμος μας περίμενε ως τις 12 το βράδυ»

Ο έμπειρος ομοσπονδιακός προπονητής ρωτήθηκε από Ιταλό δημοσιογράφο για το γεγονός ότι η Ιταλία έρχεται με αρκετά νέα πρόσωπα στο Παγκρήτιο.

Ο κόουτς Γιοβάνοβιτς ως προς την συνέντευξη Τύπου πριν το Ελλάδα - Ιταλία είπε ανάμεσα στα άλλα για:

Το εάν υπάρχει δυσαρέσκεια στην Εθνική για την νεανική σύνθεση των Ιταλών: Σίγουρα μπορεί να υπάρχει μία απογοήτευση για τους φιλάθλους γιατί θα θέλουν να δουν όλα τα αστέρια. Όσον αφορά εμάς όχι γιατί πρέπει πρωτίστως να σκεφτόμαστε το παιχνίδι μας και ξέρουμε ότι η Ιταλία βγάζει πολλούς νέους παίκτες που μπορεί να *(σε) δυσκολεύουν περισσότερο. Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια από εμάς.

Τον κόσμο στην Κρήτη: Ο κόσμος περίμενε την Εθνική ως τις 12 το βράδυ (την βραδιά της άφιξής της). Αισθανόμαστε πολύ όμορφα εδώ. Ευχάριστα έδωσα το ΟΚ στους παίκτες να πάνε το πρωί στο κέντρο της πόλης για να πιούνε έναν καφέ. Εύχομαι να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να τους ικανοποιήσομυε όλους.

Στο δε κλείσιμό του στάθηκε στο ότι η χρονιά που προηγήθηκε μπορεί να κάνει την Εθνική πιο δυνατή παρότι δεν πέτυχε τον στόχο της.