Στο «Γεντί Κουλέ» βρέθηκαν διάφοροι Έλληνες διεθνείς, οι οποίοι αποθεώθηκαν και φωτογραφήθηκαν με αρκετά παιδιά ακαδημιών της ΕΠΣ Ηρακλείου.

Στο Ηράκλειο βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ενόψει της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με την Ιταλία.

Μετά την προπόνηση διάφοροι Έλληνες διεθνείς βρέθηκαν στο «Γεντί Κουλέ» όπου έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά από πολλά παιδιά ακαδημιών στο πλαίσιο της τελετής λήξης του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ηρακλείου.

Φυσικά οι παίκτες της «γαλανόλευκης» αποθεώθηκαν από τους μικρούς φίλους και τον κόσμο που έδωσε το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου του ΟΦΗ.