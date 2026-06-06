Στον 2ο αγώνα της στον 6ο όμιλο της α' προκριματικής φάσης του Euro 2026-27 που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη, η Εθνική Νέων ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα.

Μετά από αυτό το 0-0 όλα παραμένουν ανοιχτά αναφορικά με την παραμονή της Εθνικής Νέων στην League A και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για την ακρίβεια θέλει νίκη στο προσεχές ματς με το Καζακστάν για να βγει 3η και να μείνει στην League A για τον 2ο γύρο. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η, 2η και 3η θέση κάθε ομίλου θα παραμείνουν στη League A για τον 2ο γύρο ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 4η θέση θα υποβιβαστούν στη League B.

Στο αγωνιστικό σκέλος οι δύο ομάδες ήταν αρκετά προσεκτικές και έδωσαν έμφαση στο να διατηρήσουν ανέπαφες τις εστίες τους και οι ευκαιρίες δεν ήταν πολλές. Μόνο στο τελευταίο 15λεπτο, οι Πορτογάλοι που έδειξαν να έχουν περισσότερες δυνάμεις, ανέβασαν την πίεση ψηλά, αλλά η Ελλάδα αμύνθηκε αποτελεσματικά και δεν τους επέτρεψε να δημιουργήσουν κάποια ευκαιρία.

Οι Ίβηρες είχαν καλές στιγμές στο 5 ' και στο 24' με τον Μίντε που αστόχησε από καλή θέση., όπως και ο Κίντας στο 54'. Αντίστοιχα οι Ελλάδα που τα πήγε πολύ καλύτερα στο α' μέρος, είχε σε πολύ καλή μέρα τον Δημήτρη Μπέρδο στα δημιουργικά του καθήκοντα και απείλησε στο 10', όταν ύστερα από δική του ωραία ενέργεια ο Αρέτης έστρωσε στον Κάπελλα, το σουτ του οποίου έφυγε άουτ. Ίδια κατάληξη και τέσσερα λεπτά αργότερα, στην προσπάθεια του ίδιου του Μπέρδου, που επιχείρησε και ένα δυνατό σουτ στο 34', αλλά ο Κούνια απέκρουσε εντυπωσιακά.

Πορτογαλία: Κούνια, Γκάμπριελ (82' Ματσάδο), Σαλβαδόρ Γκόμεζ, Ντιέγο Κόξι, Γιόαν Περέιρα, Ματέους Μίντε, Ραφαέλ Κίντας, Φιγκουρέδο (62'. Γκαμπόα), Αραγάο (62' Σοάρες), Ανίσιο Γκαμπράλ (76' Φερέιρα) και Στεβάν Μανουέλ (82' Ροντρίγκεζ).

Ελλάδα: Κριαράς, Καινουργιάκης, Αβραμούλης, Αυγητίδης, Χριστόπουλος (72' Βενέτης), Γκιόκα (81' Θεοχάρης), Κάπελλας (88' Χνάρης), Κυριαζίδης, Μπέρδος, Αρέτης (72' Ιωάννου) και Τσιόκος (81' Σιδηρόπουλος).

Η βαθμολογία

1. Καζακστάν 4

2. Σερβία 3

3. Πορτογαλία 2

4. Ελλάδα 1

H τελευταία αγωνιστική

9/6, 18:00 Καζακστάν – Ελλάδα

9/6, 18:00 Σερβία – Πορτογαλία

Το format

1ος γύρος

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η, 2η και 3η θέση κάθε ομίλου θα παραμείνουν στη League A για τον 2ο γύρο, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 4η θέση θα υποβιβαστούν στη League B. Σημειώνεται ότι η Τσεχία θα συμμετάσχει στους δύο πρώτους γύρους των προκριματικών του 2026/27, παρότι η θέση της στην τελική φάση ως διοργανώτρια είναι ήδη εξασφαλισμένη.

2ος γύρος

Οι ομάδες της League A θα χωριστούν σε επτά ομίλους των τεσσάρων και όσες τερματίσουν στην 4η θέση θα αποκλείονται από τη συνέχεια της προκριματικής διαδικασίας. Οι ομάδες της League B θα χωριστούν σε επτά ομίλους των τεσσάρων ή τριών ομάδων, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι νικητές των ομίλων θα προβιβάζονται στη League A για τον 3ο γύρο, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες θα μένουν εκτός συνέχειας.