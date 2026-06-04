Στο 53' ο Γιόκερες έφερε το παιχνίδι στα ίσια ισοφαρίζοντας σε 1-1 την Εθνική Ελλάδας.

Η Εθνική μας είχε πάρει το προβάδισμα στη Στοκχόλμη από το πρώτο μέρος με το γκολ του Τσιμίκα, ωστόσο η Σουηδία στο 53' βρήκε τον δρόμο για την ισοφάριση.

Ο Γιόκερες ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ, η μπάλα κόντραρε στο τείχος και συγκεκριμένα πάνω στον Παυλίδη και κατέληξε στα δίχτυα της Εθνικής μας για το 1-1.