Σουηδία - Ελλάδα: Το γκολ του Γιόκερες για το 1-1
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Στο 53' ο Γιόκερες έφερε το παιχνίδι στα ίσια ισοφαρίζοντας σε 1-1 την Εθνική Ελλάδας.
Η Εθνική μας είχε πάρει το προβάδισμα στη Στοκχόλμη από το πρώτο μέρος με το γκολ του Τσιμίκα, ωστόσο η Σουηδία στο 53' βρήκε τον δρόμο για την ισοφάριση.
Ο Γιόκερες ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ, η μπάλα κόντραρε στο τείχος και συγκεκριμένα πάνω στον Παυλίδη και κατέληξε στα δίχτυα της Εθνικής μας για το 1-1.
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