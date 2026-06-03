Εικόνες από την προπόνηση της Εθνικής στη Στοκχόλμη.

Η Εθνική ομάδα προπονήθηκε στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, όπου αύριο θ' αντιμετωπίσει τη Σουηδία στις 20:00 σε φιλικό αγώνα.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προπονήθηκαν σε ένα εκπληκτικό στάδιο, χωρητικότητας 50.000 θεατών, το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 2012 και εκτός από την εθνική Σουηδίας το χρησιμοποιεί ως έδρα και η ΑΪΚ Στοκχόλμης. Στο γήπεδο είναι και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος είχε συζήτηση με τα στελέχη της Εθνικής Βασίλη Τοροσίδη και Δημήτρη Σαλπιγγίδη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δοκιμάσει φυσικά διάφορα πράγματα και θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες. Στη διάθεσή του θυμίζουμε είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Τζόλης, Μασούρας, Ανδρούτσος, Κυζιρίδης, Κυριακόπουλος, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Ντόι, Κωστούλας.

Δείτε φωτορεπορτάζ από την προπόνηση