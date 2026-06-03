Η Εθνική Ελλάδος προσγειώθηκε στη Στοκχόλμη και βάζει... μπρος για τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Μουντιαλική Σουηδία.

Στην Στοκχόλμη προσγειώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος μετά την παρουσία της στην Αθήνα όπου πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία της για το φιλικό κόντρα στη Σουηδία, η οποία έχει προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση στη Strawberry Arena μετά τη συνέντευξη Τύπου (19:15) και αύριο είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση στις 20:00.

Η αποστολή έχει τους εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.