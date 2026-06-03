Ελλάδα: Πάτησε σε σουηδικό έδαφος
Στην Στοκχόλμη προσγειώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος μετά την παρουσία της στην Αθήνα όπου πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία της για το φιλικό κόντρα στη Σουηδία, η οποία έχει προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση στη Strawberry Arena μετά τη συνέντευξη Τύπου (19:15) και αύριο είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση στις 20:00.
Η αποστολή έχει τους εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
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