Μουντιάλ 2026: H ΗΠΑ χορήγησε ειδική άδεια στο Κονγκό για να συμμετάσχει στο τουρνουά

Η εθνική ομάδα του Κονγκό θα ταξιδέψει κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά την έξαρση του ιού Έμπολα στην αφρικανική χώρα.

Η εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό θα λάβει ειδική άδεια συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παρά το πρόσφατο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη χώρα, όπως επιβεβαίωσε σε επίσημη ανακοίνωση της η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κονγκό (FECOFA).

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγα 24ώρα μετά την ακύρωση του προπονητικού καμπ της εθνικής ομάδας στην Κινσάσα από την FECOFA λόγω της επιδημίας. Ο Άντριου Τζουλιάνι, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ομάδας Εργασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Λευκού Οίκου, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η ομάδα θα έπρεπε να ολοκληρώσει μια περίοδο καραντίνας στο Βέλγιο, όπου η ομάδα προπονείται αυτή τη στιγμή και προγραμματίζει φιλικούς αγώνες, προτού τελικά εισέλθει στη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της FECOFA:

«Με πρωτοβουλία του προέδρου της FECOFA, Βερόν Μοσένγκο-Όμπα, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της FIFA στις 23 Μαΐου για να συζητηθεί το ξέσπασμα του Έμπολα και οι επιπτώσεις του. Η εθνική ομάδα της ΛΔ Κονγκό, το προσωπικό της και οι οπαδοί αναμένεται να ταξιδέψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

«Η ομοσπονδία ενημέρωσε τη FIFA ότι έχει εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι παίκτες δεν θα εκτεθούν στην επιδημία, τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομοσπονδία διευκρίνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιλεγμένων παικτών, μαζί με ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού των ομάδων, διαμένουν και προπονούνται στην Ευρώπη, εξαλείφοντας τις ανησυχίες σχετικά με πιθανή μόλυνση».

«Ο πρόεδρος της FECOFA ενημέρωσε τη FIFA ότι η ομάδα, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να συγκεντρωθεί στην Κινσάσα πριν συνεχίσει την προετοιμασία της στο Βέλγιο και ταξιδέψει στις ΗΠΑ, ακύρωσε το σκέλος της προετοιμασίας στην Κινσάσα για να παραμείνει συμμορφωμένη με τους κανονισμούς των ΗΠΑ. Όσον αφορά τα μέλη του προσωπικού που πέταξαν από την Κινσάσα στην προπονητική βάση στο Βέλγιο, αναχώρησαν από τη χώρα στις 20 Μαΐου. Κατά συνέπεια, θα περάσουν τουλάχιστον 21 ημέρες στην Ευρώπη πριν ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το τουρνουά».

«Ως αποτέλεσμα της συνάντησης, η FECOFA και η FIFA κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τα υγειονομικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί από τις αμερικανικές αρχές. Η αντιπροσωπεία έχει λάβει άδεια για να συνεχίσει τις προετοιμασίες της για το Παγκόσμιο Κύπελλο».