Οι πρώην συμπαίκτες στην Άλκμααρ, Βαγγέλης Παυλίδης και Μίλος Κέρκεζ τα είπαν μετά το φιλικό Ουγγαρία - Ελλάδα, ενώ στην παρέα τους προστέθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: ΝΟΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το φιλικό της Ουγγαρίας με την Ελλάδα στην Puskas Arena. Μετά το παιχνίδι στα αποδυτήρια δύο συμπαίκτες από το πρόσφατο παρελθόν είχαν την ευκαιρία να τα πουν.

Ο λόγος για τον επιθετικό της Εθνικής μας και της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη και τον Ούγγρο αριστερό μπακ χαφ της Λίβερπουλ, Μίλος Κέρκεζ, οι οποίοι πριν μερικά χρόνια ήταν συμπαίκτες στην Άλκμααρ.

Στην παρέα τους προστέθηκε και ο τεχνικός της «γαλκανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς.