Κέρκεζ: Μπήκε στη λίστα με τους «εχθρούς της Ουκρανίας»
Μία στιγμή έντασης, ήταν η αιτία για να γίνει «εχθρός της Ουκρανίας». Ο λόγος, για τον αριστερό μπακ της Λίβερπουλ και της Εθνικής Ουγγαρίας, Μίλος Κέρκεζ.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η «Daily Mail», ο Κέρκεζ αλλά και ο πατέρας του, συμπεριλήφθηκαν στη «Myrotvorets», μια λίστα με τους «εχθρούς της Ουκρανίας». Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ούγγρος αμυντικός ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με παίκτη των Ουκρανών, για την ακρίβεια πιάστηκαν στα χέρια, σε έναν αγώνα του Nations League τον Σεπτέμβρη που πέρασε.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα των Άγγλων, ο 22χρονος μπακ και ο πατέρας του, κατηγορούνται πως «στηρίζουν τη ρωσική επιθετικότητα», ενώ η υπόθεση πήρε και νέα πολιτική διάσταση, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας να παρεμβαίνει για να ηρεμήσει την κατάσταση.
𝗡𝗘𝗪 - @MailSport: Milos Kerkez is at the heart of a political storm after being included in Myrotvorets, a list of 'enemies of Ukraine', alongside his father. It comes following an incident involving the Hungary defender and Ukraine during their first Nations League encounter in this current international break. Hungary's foreign minister is forced to step in after defender and his father are accused of 'supporting Russia's aggression'.— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 7, 2026
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