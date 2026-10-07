Στη «μαύρη λίστα» ή αλλιώς στη λίστα με τους εχθρούς της Ουκρανίας μπήκε ο μπακ της Λίβερπουλ, Μίλος Κέρκεζ.

Μία στιγμή έντασης, ήταν η αιτία για να γίνει «εχθρός της Ουκρανίας». Ο λόγος, για τον αριστερό μπακ της Λίβερπουλ και της Εθνικής Ουγγαρίας, Μίλος Κέρκεζ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η «Daily Mail», ο Κέρκεζ αλλά και ο πατέρας του, συμπεριλήφθηκαν στη «Myrotvorets», μια λίστα με τους «εχθρούς της Ουκρανίας». Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ούγγρος αμυντικός ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με παίκτη των Ουκρανών, για την ακρίβεια πιάστηκαν στα χέρια, σε έναν αγώνα του Nations League τον Σεπτέμβρη που πέρασε.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα των Άγγλων, ο 22χρονος μπακ και ο πατέρας του, κατηγορούνται πως «στηρίζουν τη ρωσική επιθετικότητα», ενώ η υπόθεση πήρε και νέα πολιτική διάσταση, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας να παρεμβαίνει για να ηρεμήσει την κατάσταση.