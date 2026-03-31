Η Εθνική ομάδα στο 0-0 της Ουγγαρίας παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό κόντρα στην Παραγουάη, αλλά πάλι έμεινε μακριά από το γκολ έχοντας ελαφρυντικό τις απουσίες βασικών παικτών. Το δοκάρι του Παυλίδη η καλύτερη στιγμή. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, αποστολή: Νότης Χάλαρης

Ισόπαλο και χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος στο «παράθυρο» του Μαρτίου κόντρα στην Ουγγαρία στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη.

Έτσι έπαιξαν

Η γηπεδούχος Ουγγαρία του Μάρκο Ρόσι ξεκίνησε με τον Τοθ στην εστία, τους Μπόλα, Όρπαν, Νταρντάι και Κέρκεζ στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Σάφερ με τον Βιτάλις μοιράστηκαν τον άξονα. Ο Σάλαι ήταν στην κορυφή με τον Άλεξ Τοθ πίσω του και τον Ρέντζιτς με το μεγάλο αστέρι της ομάδας, Ντομινίκ Σομποσλάι στα άκρα.



Η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε με τον Τζολάκη στην εστία και τους Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Ρέτσο και Βαγιαννίδη στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Κουρμπέλης με τον Τριάντη έπαιξαν στη μεσαία γραμμή. Ο Μπακασέτας ήταν μπροστά τους και ο Τζόλης με τον Μασούρα κινήθηκαν στα άκρα της επίθεσης ενώ ο Παυλίδης ήταν στην κορυφή.

Ισορροπημένο ημίχρονο χωρίς σκορ

Τόσο η Ουγγαρία όσο και η Ελλάδα έδειξαν από την αρχή τις ορέξεις τους και είχαν από μία καλή ευκαιρία για γκολ στο πρώτο 15λεπτο. Αρχικά, ο Σομποσλάι έκανε το γύρισμα στην περιοχή, ο Τοθ συνεργάστηκε με τον Σάλαι και ο δεύτερος πλάσαρε σε τετ-α-τετ τον Τζολάκη χωρίς να βρει δίχτυα αφού τον εξουδετέρωσε ο Έλληνας πορτιέρε στο 7ο λεπτό.

Η απάντηση της χώρας μας ήρθε τέσσερα λεπτά μετά, όταν ο Κουρμπέλης βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι αλλά το πλασέ του από κοντά δεν νίκησε τον Τοθ, με το 0-0 να παραμένει. Ο Τζόλης ήταν κύρια πηγή κινδύνου με αδυναμία στην τελική απόφαση, με τους Ούγγρους να βρίσκουν ακόμα μία σημαντική στιγμή στο 26' όταν το σουτ του Ρέντζιτς στην καρδιά της περιοχής σταμάτησε στον Κουλιεράκη.

Η μεγαλύτερη φάση για την Ελλάδα ήρθε στο 38ο λεπτό, όταν ο Τριάντης έφυγε στην αντεπίθεση, είδε τον Τσιμίκα την κατάλληλη στιγμή αλλά ο Τοθ απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Έλληνα ακραίου μπακ, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Νωρίτερα ο Τζολάκης είχε σταματήσει με γροθιές την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι από τα δεξιά.

Ανεβασμένη Ουγγαρία, δοκάρι η Ελλάδα

Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος, το δεύτερο δεν είχε πολλές φάσεις για τις δύο ομάδες, με την Ουγγαρία να δείχνει πιο ανεβασμένη και να παίρνει πρωτοβουλίες στον αγωνιστικό χώρο. Στο 51ο λεπτό ο Σομποσλάι πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του εκτός από τον Τζολάκη, ο οποίος απέκρουσε με το πόδι σε τετ-α-τετ.

Ωστόσο τη μεγαλύτερη στιγμή την είχε η Ελλάδα στο 63ο λεπτό, όταν ο Παυλίδης απέφυγε τον Τοθ και παρότι ήταν σε αρκετά πλάγια θέση, έκανε ο πλασέ και χρειάστηκε η παρέμβαση του Ούγγρου τερματοφύλακα για να πάει η μπάλα στο δοκάρι.

Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε άλλη τελική προσπάθεια με το παιχνίδι να λήγει χωρίς σκορ στην Puskas Arena, με την ατμόσφαιρα των Ούγγρων να είναι εκρηκτική.

Ουγγαρία (Μάρκο Ρόσι): Μπ.Τοτ, Μπόλα (46' Οσβάτ), Ορμπάν, Νταρντάι, Κέρκεζ, Σέφερ, Βιτάλις (67’ Σζουκς), Ρέτζιτς (46' Λούκατς), Α.Τοτ (46' Μπάρανι, 78’ Σον), Σζομποσλάι, Σάλαϊ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (78’ Τσιφτσής), Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (78’ Μουζακίτης), Τριάντης, Μασούρας (78’ Ρότα), Μπακασέτας (67’ Τεττέη), Τζόλης, Παυλίδης.