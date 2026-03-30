Οι δηλώσεις του Γιώργου Μασούρα για την επιθυμία των παικτών της Εθνικής ομάδας.

Ο Γιώργος Μασούρας εκπροσώπησε τους διεθνείς στη συνέντευξη Τύπου του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ουγγαρία το βράδυ της Τρίτης.

Ο εξτρέμ της Αλ Καλίτζ τόνισε ότι πλέον οι διεθνείς δεν κοιτάνε πίσω, αλλά πως θα γίνουν καλύτεροι, ώστε να πετύχουν τον επόμενο μεγάλο στόχο, ο οποίος είναι το Euro 2028 στα γήπεδα της Βρετανίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μασούρας:

Για τη διαχείριση παρά τον αποκλεισμό: «Σίγουρα, μετά από κάθε αποκλεισμό είναι δύσκολα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω, το έχουμε πει όλα τα παιδιά. Ξεκινάει μία νέα προσπάθεια και είμαστε εδώ να τη στηρίξουμε. Δουλεύουμε για τον επόμενο στόχο μας».

Για το γεγονός ότι είναι δεύτερος αρχηγός: «Είμαι υπερήφανος να είμαι σε αυτή τη θέση. Να είμαι τόσα χρόνια και να με τιμούν οι συμπαίκτες μου με το περιβραχιόνιο, αλλά είναι εντελώς τυπικά. Να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για τον επόμενο μας στόχο.

Όσον αφορά για τα φιλικά τώρα και τον Ιούνιο, θέλουμε να κερδίζουμε, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Αυτή την περίοδο έχει σημασία πως θα νικήσουμε και να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα μας σαν ομάδα κάτι που θα έχει αποτέλεσμα στο μέλλον».

Αν θα τα δει τα παιχνίδια στο Μουντιάλ, πώς το βιώνει ένας ποδοσφαιριστής: «Είμαι από αυτούς που το έχει ξαναζήσει, υπάρχει μία εμπειρία, κακή, σε αυτό. Προφανώς θα ήθελα να δω το Μουντιάλ για να κατανοήσω τι χρειάζεται για να είσαι εκεί.

Προσωπικός στόχος και όλων των παιδιών είναι να καταφέρουμε να μην ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να έχουμε συνεχώς παρουσίες σε μεγάλες διοργανώσεις».



