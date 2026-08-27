ΕΠΟ: Το repost στην ανακοίνωση της UEFA για τη FIFA
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ΕΠΟ έκανε repost σε όλους τους λογαριασμούς της στα social media την ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA για τη FIFA.
Με ανακοίνωσή της η UEFA ξεκαθάρισε ότι η απόσυρση των ομάδων της από τις διοργανώσεις της FIFA είναι προσωρινή, περνώντας ξανά στην επίθεση κατά του Τζάνι Ινφαντίνο. Αυτήν την πολύ μεγάλη ανακοίνωση της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας την έκανε repost η ΕΠΟ σε όλα τα Μέσα Κοινωνικής της Δικτύωσης και μαζί με αυτά και σε εκείνο της Εθνικής μας ομάδας.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram της Εθνικής
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.