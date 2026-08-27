Η ΕΠΟ έκανε repost σε όλους τους λογαριασμούς της στα social media την ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA για τη FIFA.

Με ανακοίνωσή της η UEFA ξεκαθάρισε ότι η απόσυρση των ομάδων της από τις διοργανώσεις της FIFA είναι προσωρινή, περνώντας ξανά στην επίθεση κατά του Τζάνι Ινφαντίνο. Αυτήν την πολύ μεγάλη ανακοίνωση της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας την έκανε repost η ΕΠΟ σε όλα τα Μέσα Κοινωνικής της Δικτύωσης και μαζί με αυτά και σε εκείνο της Εθνικής μας ομάδας.