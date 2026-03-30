Το μήνυμα της ΕΠΟ μέσω της Εθνικής ομάδας ότι το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους.

Με μία δράση σε δύο άξονες, τη φιλοξενία συνανθρώπων μας με προβλήματα όρασης και των συνοδών τους στον φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Παραγουάη στις 27/03/2026 και τη συμβολική παράδοση της μπάλας στον διαιτητή από την Χρυσάνθη Μπουτάρη, μια πολυτάλαντη νέα επίσης με πρόβλημα όρασης, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συμμετείχε ενεργά στην Εβδομάδα Δράσης ACCESSIBALL, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους.

Η ΕΠΟ ανέφερε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία: «Με επίκεντρο τον άνθρωπο και σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος, η ΕΠΟ υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος FEEL THE GAME την υπηρεσία Audio Descriptive Commentary (ADC) στον διεθνή φιλικό αγώνα Ελλάδα – Παραγουάη. Η ομοσπονδία υποδέχθηκε τους φιλάθλους με προβλήματα όρασης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στη χαρά και τη συγκίνηση του παιχνιδιού. Σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος, η ακουστική περιγραφή μετέτρεψε κάθε φάση, κάθε κίνηση και κάθε συναίσθημα του αγώνα σε ζωντανή εμπειρία. Η τεχνολογία τέθηκε στην υπηρεσία τους και τους έδωσε τη δυνατότητα να «δουν» το παιχνίδι μέσα από τον ήχο.

Για την υλοποίηση της δράσης, δύο πιστοποιημένοι σχολιαστές βρίσκονταν στις θέσεις σχολιαστών της δημοσιογραφικής εξέδρας παρέχοντας συνεχή και λεπτομερή ακουστική περιγραφή του αγώνα στους φιλάθλους με προβλήματα όρασης, ενώ διαμορφώθηκαν ειδικές συνθήκες για την ασφαλή πρόσβασή τους.

Η ΕΠΟ συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που καταρρίπτουν εμπόδια και προκαταλήψεις και δημιουργούν ένα πιο ανοιχτό και πιο ελεύθερα προσβάσιμο ποδόσφαιρο για όλους. Δράσεις όπως το FEEL THE GAME δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένες ενέργειες, αλλά μέρος μιας συνολικής στρατηγικής με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι πρωτίστως αυτό που νιώθουμε».