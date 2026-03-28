Αγγλία - Ουρουγουάη: Ο Ουγκάρτε πήρε δύο κίτρινες αλλά δεν αποβλήθηκε
Πρωτοφανές σκηνικό στο φιλικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Ουρουγουάη, με πρωταγωνιστή τον Μανουέλ Ουγκάρτε. Παρόλο που ο μέσος της Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από φάουλ στον Πάλμερ, δεν αποβλήθηκε από το ματς, με τον κόσμο και τους υπόλοιπους παίκτες να μην έχουν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.
Στην ουσία επρόκειτο για ένα διαιτητικό λάθος, με αφορμή και τους νέους κανόνες που πρόσφατα επικύρωσε η FIFA. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που εγκρίθηκαν εν όψει του ερχόμενου Μουντιάλ, οι διαιτητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανακαλούν μια λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα, η οποία οδηγεί σε αποβολή. Αρχικά, υπήρξε μια σύγχυση καθώς η κάρτα προοριζόταν για τον Χοσέ Χιμένες.
Η απάντηση για το ότι είχε γίνει λάθος με την ταυτότητα του παίκτη δόθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, σε διαφορετική περίπτωση ο 24χρονος θα είχε αποβληθεί αναίτια. Έτσι, ο τέταρτος διαιτητής επιβεβαίωσε ότι η κάρτα στον Ουγκάρτε ανακλήθηκε, επιτρέποντάς του να συνεχίσει κανονικά να παίζει, προτού τον αντικαταστήσει αργότερα ο Μαρσέλο Μπιέλσα.
