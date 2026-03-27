Ανατροπές για Γερμανία κι Ολλανδία, «μαχαιριά» στο 90΄+5΄για την Αγγλία
Επική ματσάρα σε φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελβετία και Γερμανία, με τα Πάντσερ να επικρατούν στο τέλος με ανατροπή 4-3 σε δυνατό crash test ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν και οι Ελβετοί προηγήθηκαν δυο φορές στο πρώτο μέρος με γκολ των Εντογιέ (17΄) και Εμπολό (41΄), το σύνολο του Νάγκελσμαν απάντησε ισάριθμες φορές με σκόρερ τους Τα (26΄) και Γκνάμπρι (45΄) για το 2-2 του ημιχρόνου.
Στο 61΄ο Βιρτζ έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στα Πάντσερ, όμως οι Ελβετοί δεν πέταξαν λευκή πετσέτα κι έφτασαν στην ισοφάριση στο 79΄με τον Μοντέιρο για το 3-3. Ακόμα κι έτσι ωστόσο, το ματς στο τέλος θα πήγαινε στους Γερμανούς αφού ο Βιρτζ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα υπέγραψε το τελικό 4-3 σε ένα φεστιβάλ επιθετικού ποδοσφαίρου.
Χαμογέλασε με ανατροπή η Ολλανδία
Νίκη με ανατροπή πανηγύρισε και η Ολλανδία, η οποία λύγισε με 2-1 την Νορβηγία στο Άμστερνταμ. Αν και οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν στο 24΄με τον Σέλντερουπ, οι Οράνιε έφεραν τα πάνω κάτω μέχρι τα πρώτα λεπτά του β΄μέρους. Αρχικά ο Φαν Ντάικ ισοφάρισε στο 35΄, με τον Ράιντερς στο 51΄να ολοκληρώνει την ανατροπή στο μεταξύ τους φιλικό.
Όρθια η Ουρουγουάη στο «Wembley» στο 90'+5'
Στο 1-1 κόλλησαν Αγγλία και Ουρουγουάη στο «Wembley», με την Σελέστε να φέρνει το ματς στα ίσα στο 90΄+5΄με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Αν και το γκολ του Μπεν Γουάιτ με προβολή από κόρνερ στο 81΄φάνηκε να χαρίζει τη φιλική νίκη στους Άγγλους, ο μέσος της Ρεάλ ισοφάρισε τελικά από το σημείο του πέναλτι στις καθυστερήσεις για το τελικό 1-1.
